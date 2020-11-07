هيثم أحمد زكي ووالدته.. فرقهما وجمعهما الموت في عمر الـ 35

علاقات و مجتمع

كانت وفاة هيثم أحمد زكي، صدمة بين أبناء الوسط الفني، بعدما رحل نجل الإمبراطور، في ريعان شبابه، بعد رحلة حياة قصيرة، لم تستمر سوى 35 عامًا فقط.

واليوم، تحل الذكرى الأولى لوفاة الفقيد الشاب، حيث ولد عام 1984، بعدما ودع عالمنا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

"وكأنه ورث عمر والدته"، تلك الجملة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وفاة الشاب هيثم أحمد زكي، حيث رحلت والدته الفنانة هالة فؤاد، عام 1993، عقب إصابتها بالسرطان، لتترك ابنها في عمر الـ 9 أعوام، يتيما برفقة والده الفنان أحمد زكي، الذي فارقه أيضا وهو في بداية الـ 20 من عمره.

وأشار العديد من محبي العائلة الفنية الراحلة، إلى الصدفة التي جمعت بين هالة وفؤاد ونجلها "هيثم"، حيث فارق الاثنان عالمنا عن عمر 35 عاما.

ورحلت هالة في 10 مايوم 1993، وفارقت ابنها وهي في عمر الـ 35 عاما، ليعود القدر ويكرر الأمر مع هيثم 26 عاما، ويفارق عالمنا في عمر الـ 35 أيضا.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

وأكدت إيمان عطية، الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد زكي، أن الأسرة تُحيي الذكرى الأولى لوفاة "هيثم"، داخل منزل العائلة بالشرقية، اليوم.

وقالت "إيمان" لـ"الوطن" إن الأسرة تبدأ في استقبال الأهل والأقارب وقراءة القرآن الكريم كاملًا، وكذلك توزيع الصدقات على الفقراء، قائلة: "هو ده الخير اللي هيفيده".

وتابعت أن الأسرة وجهت تبرعات مالية إلى بعض المؤسسات الخيرية الأسبوع الماضي، كصدقة على روح هيثم أحمد زكي، لافتة إلى استعدادهم لزيارة قبره خلال الأيام القليلة المقبلة.