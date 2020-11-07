سيدات حدائق القبة: "بنحب بلدنا ورئيسنا وهنشارك في كل انتخابات"

علاقات و مجتمع

"بنحب بلدنا ورئيسنا ومش هنتأخر عن أي انتخابات، لازم الشعب كله يقول كلمته ونختار النواب اللي هيمثلونا في البرلمان" ملخص رواية أجمع عليها سيدات حدائق القبة، خلال اصطفافهن أمام لجان الاقتراع في مدرسة النقراشي للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات البرلمانية، لاختيار أعضاء مجلس النواب.

حضور كثيف أمام لجان ومراكز الإقتراع في دائرة حدائق القبة والأميرية والزيتون، صفوف الناخبين امتدت أمام اللجان عشرات الأمتار في احتفالية حب وفرحة من المواطنين الذين حضروا وهم يحملون أعلام مصر.

تقول "نادية على"، التي تعمل مدرسة، إنها لم ولن تتأخر عن أي انتخابات منذ عام 2014 من بعد ما حكم الإخوان انتهى وولى إلى غير رجعة ومستمرة في حضور جميع الاستحقاقات السياسية سواء كانت انتخابات رئاسية أو مجالس نيابية.

وأضافت نادية في حديثها لـ"الوطن": "أنا واقفة من 45 دقيقة منتظرة دوري قدام اللجنة وفرحانة، علشان ده واجبي اللي لازم أديه ومينفعش حد غيري يأديه بدل مني، إحنا لازم نوصل رسالة للعالم كله إننا بنحب بلدنا ورئيسنا".

والتقطت أطراف الحديث منها سيدة سبعينية: "يا ابني إحنا وأولادنا ملنااش غير البلد دي ولازم نحافظ عليها من الخونة، والناس اللي عايزين البلد تقع تاني، إحنا خلاص أيامنا عدت عشان كدة لازم نبص للشباب والولاد الصغيرين علشان مستقبلهم".

وأضافت العجوز السبعينة وتدعى" زينب"، أنها حضرت بصحبة ابنتها وزوجها للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب، وأنها تعرف من تختاره جيدا ليكون ممثلا لها في مجلس النواب.

وانطلقت صباح اليوم السبت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي «القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.