على كرسي متحرك.. "خالد" يساعد الناخبين وزوجته بجواره: مش بفارقه أبدا

علاقات و مجتمع

تجلس بجواره تتقاسم معه المهام، كتفها ملاصق لكتفه تسانده وتدعمه بكل حب على مدار يومين قرر فيهما زوجها خالد جلال من ذوي الاحتياجات الخاصة النزول للمشاركة كمتطوع لمساعدة المواطنين من أهل بلدته في انتخابات مجلس النواب.

تجلس مايسة أحمد، بجوار زوجها تكتب أرقام المواطنين في الكشوف الانتخابية ثم تعطيهم لزوجها حتى يتعرف على أماكن لجانهم الانتخابية من خلال جهاز اللاب توب والهاتف المحمول، مؤكدة أنها لا تفارقه في معظم أعماله، تشجعه وتظل بجانبه في أي عمل خير يبادر في المشاركة فيه منذ زواجهما.

ويحكي "خالد" أنه قرر النزول لتوعية المواطنين بالانتخابات في بلدته التابعة لمحافظة الشرقية وحثهم على النزول للمشاركة في العملية الانتخابية: "زوجتى دايمًا معايا وفي ضهري"، حيث يجلس على كرسي متحرك وهي بجواره تساعده بكل حب رغم مشقة المهمة الإنسانية التي تبدأ في الثامنة صباحًا وحتى التاسعة ليلًا مع غلق اللجان.

يجلسان أمام إحدى المدارس في كفر محمد حسين التابع لمدينة الزقازيق بالشرقية، يساعدان الناخبين وشرح كيفية الانتخاب وضرورة المشاركة الإدلاء بأصواتهم، مما جعله يستعين بفريق لتنظيم دخول الناس لتقديم صورة جيدة أمام اللجان والرد على استفسارات المواطنين.

يقول صاحب الـ27 عامًا، إنه تخرج في الثانوية العسكرية بمجموع 93%، وكان صاحب المركز السابع على دفعته والتحق بكلية الآداب، ليصبح مدرسًا، لكنه لم يوفق للتعيين في وزارة التربية والتعليم، ما دفعه للتوجه للدروس الخصوصية لتوفير قوت يومه.

يعمل "خالد" مدرسا لمواد الفلسفة وعلم النفس بالزقازيق، مطالب بوظيفة حكومية تغنيه عن العمل بنظام الحصة خاصة أنه تزوج حديثًا ويريد أن يكون له دخل ثابت ضمن له حياة كريمة: "مش عايز أكتر من وظيفة ترحمني من البهدلة والدروس".

يتمنى أن يتم تعيينه ضمن نسبة الـ5%، لافتًا إلى أنه يحلم أيضًا بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى يعرض عليه فكرة تدريس مناهج خاصة، لكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ مرحلة الروضة، كي يخرج نشئًا يجيد التعامل مع هؤلاء: "تعبنا من قسوة المجتمع ونظرة الشفقة إحنا عندنا قدرات مش عند حد ونفسي أقابل الرئيس".