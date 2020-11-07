سلوى محمد علي عن فستانها الأخضر بالجونة: "اشتريته من 32 سنة"

لايف ستايل

قالت الفنانة المصرية سلوى محمد علي، إنها اشترت فستانها الأخضر الذي ظهرت به في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي منذ 32 عاما، موضحةً: "كان من الفساتين اللي اتجوزت بيها، وكان من جهازي".

وأضافت، خلال تقديم برنامج "3 ستات" مع الإعلامية إيمان يوسف والإعلامية سالي حماد على قناة "صدى البلد"، أن الانتقادات التي تعرضت لها النجمات المشاركات في مهرجان الجونة عادية، مفسرةً ذلك بأن كل المهرجانات العالمية تتعرض لنفس الانتقادات.

وفي وقت سابق، تسبب أنسي أبوسيف، مهندس الديكور المعروف الذي كُرم في مهرجان الجونة مؤخرًا، في بكاء الفنانة سلوى محمد علي، خلال حواره معها في البرنامج، وذلك أثناء حديثه عن العمل مع الفنان يوسف شاهين.

وأكد "أبوسيف"، أنه شارك في صناعة أفلام "فانتازيا" في وقت سابق، مثل فيلم "إسكندرية كمان وكمان"، مع المخرج الراحل يوسف شاهين، الذي كان يعتبر منتجا مثاليًا، رغم أنه كان مخرجا، كما أنه شارك في تصميم استعراض "خدوا عينيا وشوفوا بيها"، إذ صمم الأتيليه الخاص بالنحت، ومقبرة الإسكندر الأكبر، التي كانت تضم تاريخ مصر كاملا من العصر الفرعوني إلى العصر الحديث، موضحًا: "مع يوسف شاهين كل حاجة متاحة"، لترد قائلة: "أنا عيطت وانت بتتكلم".