"بوسة وبوست".. زينة عاشور توجه رسالة للمصور يوسف نبيل: أحبك بشدة

علاقات و مجتمع

عبر خاصية "إستوري" على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وجهت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، رسالة إطراء ومحبة إلى الفنان والمصور يوسف نبيل، بمناسبة عيد ميلاده.

وقالت "عاشور" باللغة الإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد لأكثر فنان حساس ومذهل وعظيم.. أحبك بشدة"، مرفقة صورتها خلال إرسال قُبلة على الهواء بجوار المصور، ما أثار الجدل حول ارتباطهما.

زينة عاشور تثير الجدل حول ارتباطها

بأتي ذلك عقب إثارة زينة عاشور، حالة من الجدل حول ارتباطها، بمنشور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أكتوبر الماضي.

ونشرت "عاشور" جملة باللغة الإنجليزية تعني: "يوجد تخاطر بين القلوب"، مرفقة تعليق بإيموشن "قلب" على ما نشرته.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "شكلك بتحبي جديد"، و"تستاهلي كل الحب والفرحة.. أتمنى من قلبي تكوني بتعيشي قصة حب جديدة"، و"نؤمن جميعا بذلك"، إلا أنها لم ترد على تلك التعليقات حتى الآن.

جاءت التساؤلات حول وقوع "عاشور" في "حب جديد"، بعد إعلان "الهضبة" ودينا الشربيني ارتباطهما، وإهداءه أغنية "زي ما إنتي" لها بمناسبة عيد الحب، فضلًا عن ظهورها كـ"موديل" في أحدث فيديو كليب لـ"دياب"، "أماكن السهر".

زينة عاشور تتجاهل عيد ميلاد عمرو دياب

يشار إلى أن زينة عاشور تجاهلت الاحتفال بعيد ميلاده الـ59، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت "زينة"، متابعيها عبر خاصية "أستوري"، مقاطع فيديو قصيرة لرقص مجموعة من الشباب والمارة في أحد الشوارع، معلقةً باللغة الإنجليزية: "وقت كورونا"، مع جعل متابعيها يطلقون على تلك الفيديوهات "رقصة كورونا"، كما نشرت أيضًا، مجموعة صور للوحات داخل أحد المعارض الفنية.

و"زينة" هي الزوجة الثانية في حياة النجم عمرو دياب، إذ أنجبت منه أبنائها الثلاثة "عبد الله وكنزي وجانا".

وتحرص زينة عاشور على مشاركة متابعيها، صورها التي تجمعها بأبنائها في المناسبات المختلفة، برسائل مختلفة من الحب والدعم.