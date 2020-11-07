"افتكروها لابسة صليب".. ابنة عمرو دياب تثير الجدل مرة أخرى بصورة جديدة

علاقات و مجتمع

أثارت نور عمرو دياب، الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا الجدل بسبب إطلالتها، في أحدث جلسة تصوير لها، التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "نور"، بأزياء شتوية طويلة وفضفاضة، والتي تميزت بأنها غير منقوشة ورمادية اللون، مع تسريحة شعر إنسيابية تحمل بعد التموجات، و"حلق" كبير الحجم على شكل مفتاح الحياة الفرعوني، إلا أن البعض اختلط عليه الأمر، وظنه صليب.

وعلقت ابنة شيرين رضا، قائلة: "الحب هو مفتاح الحياة"، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ4100 إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "هو الحلق على شكل صليب؟!"، و"أعتقد أنني رأيتك مرة من قبل في السالسا بار.. وأود أن أخبرك بأنكِ جميلة كالعادة"، و"جميلة ومختلفة".

وحرصت والدتها على دعمها، قائلة باللغة الإنجليزية: "أنتي جميلة يا ابنتي".

وفي سبتمبر الماضي، أثارت نور عمرو دياب، الجدل بين متابعيها، عبر "إنستجرام"، بسبب ارتدائها سلسلة تشبة شكل الـ"صليب" خلال جلسة تصوير، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها، إذ جاءت بعض التعليقات: "صليب؟" "سؤال هو دا صليب؟" "ده صليب فعلًا؟".

ولكن السلسلة التي ارتدتها نور ليست صليبا، وإنما هي واحدة من أقدم الستايلات لدى ماركة المجوهات الشهيرة Van Cleef & Arpels، حيث أطلقت مجموعتها الأولى عام 1968، وتميزت تلك المجموعة بزهرة ألامبرا الشهيرة، والتي أصبحت تميز كل مجموعاتها من المجوهرات على مدار أكثر من 50 عاما من التجدد.

يشار إلى أنه منذ أيام، وجهت "نور" رسالة إلى والدتها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب مشاركة شيرين رضا كعضو مجلس تحكيم مسابقة لرواد الأعمال من ذوي الكفاءات العالية، والتابعة لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت صورة والدتها وتفاصيل المسابقة معلقة عليها: "كم أنا فخورة بكِ ماما".