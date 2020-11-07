قومي المرأة بالدقهلية: صوت السيدات كارت أحمر في وجه الإرهاب

علاقات و مجتمع

قالت نجوى الدماصي مقرر المرأة في المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، إننا نشهد اليوم عرس وخاصة بالنسبة للمرأة: "الجميع متصور إننا موجودين بين اللجان من أجل الحشد، لا ليست هذه مهمتنا، والنهاردة إحنا بنسجل نجاحنا في اللي عملناه لأننا بقالنا أكتر من شهر بنعمل توعية، صوتك لمصر بكرة، صوتك كارت أحمر للإرهاب، صوتك النهاردة ليكي وبكرة لأولادك"، وإحنا جايين نشوف كل الجهد اللي بذلناه على مدي هذه الشهور هل أثمر أم لا".

وأضافت الدماصي، خلال لقائها مع كاميرا فضائية Ten، أن الهيئة القومية للانتخابات تصدر لبعض العضوات "كارت المتابعة" والذي يساعدنا بشكل كبير في الانتخابات: "بنبقي داخلين من خلال قناة شرعية علشان نتابع ونرصد ونشوف مدى تجاوب المرأة وبالحس بتاعنا بنفهم إذا كانت جاية عن فهم ولا مدفوع لها فلوس، والحمد لله فوجئنا إنها واعية تماما وخارجة من بيتها من أجل أن تعطي صوتها للأصلح والنائب الذي يستطيع أن يصدر الكثير من التشريعات لها ولأسرتها".

وانطلقت صباح اليوم انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، وسط استعدادات وتعزيزات امنية فى جميع مقرات اللجان الانتخابية التى ستشهدها 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويحق لنحو 29 مليونًا و476 ألفًا و387 ناخبًا التصويت في 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدرة بنحو 141 مقعدًا انتخابيًا، 2085 مرشحًا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وفى نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية، 284 مرشحًا أساسيًا، على دائرتين وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية: الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد.

وفي الدائرة الثالثة وهي "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 42 مقعدًا ويتنافس فيها قائمة أبناء مصر والقائمة الوطنية من أجل مصر.