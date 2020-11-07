محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنانة ملك أحمد زاهر مجموعة من الصور أثناء حضورهم حفل زفاف الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا.
ارتدت ليلى فستانا طويلا باللون التركواز، بقصة الأوف شولدر، يتميز الفستان بأنه متعدد الطبقات من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها إكسسوارات مكونة من سلسلة وأسورة وحلق، وتركت شعرها منسدلا.
أما أختها ملك أحمد زاهر ارتدت فستانا طويلا باللون البيي بلو، بقصة الأوف شولدر، ارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه وحلق وخاتم، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك وليلي زاهر بإطلالات ساحرة من حفل زفاف هنادي مهنا.. أيهما اختارت اللوك الأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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