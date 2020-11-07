محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي نشر الإعلامي رامي رضوان مجموعة من الصور أثناء حضوره حفل زفاف الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا، وكانت من ضمن الحضور الفنانة درة برفقة زوجها هاني سعد. ارتدت درة فستانا طويلا باللون الكاشمير، بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بوجود فتحة عند الساق. اعتمدت درة مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا. وارتدى زوجها هاني سعد بدلة باللون الأسود مع قميصا باللون الأبيض.

كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة جذابة وفستان ساحر..أول ظهور لـ درة وزوجها بعد حفل زفافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.