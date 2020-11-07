كورونا اليوم: 3 شروط للتخلص من الكمامة.. وأطعمة احذر تناولها أثناء الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

3 شروط للتخلص من الكمامة

أصبحت أقنعة الوجه جزءًا متأصلًا في الحياة اليومية لدرجة أنه من الصعب الآن تخيل الذهاب إلى المتاجر وعدم ارتداءها، والآن كل دولة حول العالم تقريبًا لديها تشريعات مطبقة لارتدائها في أماكن عامة مختلفة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

متى يمكننا التوقف عن ارتداء الأقنعة؟

وفقًا لـ WebMD، لن نتمكن من التوقف عن ارتداء الأقنعة إلا عند تحقيق أحد الأمور التالية:

- يتوفر لقاح فعال (ويتم استخدامه على نطاق واسع بما يكفي لتقليل عدد حالات كوفيد-19 بشكل كبير).

- نحقق "مناعة القطيع" ضد فيروس كورونا.

- إذا أصبحنا جميعًا محصنين بشكل طبيعي ضد الفيروس.

استراتيجية جديدة لإنتاج الأدوية

ووفقا لموقع "medicalxpress"، تقدم دراسة جديدة نظرة ثاقبة لإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات ضد كوفيد-19 من خلال إظهار أن بعض المركبات الموجودة يمكن أن تمنع كلاً من البروتياز الرئيسي (Mpro)، وهو بروتين فيروسي رئيسي مطلوب لتكاثر SARS-CoV-2 داخل الخلايا البشرية ، وكاثيبسين البروتياز الليزوزومي. L، وهو بروتين بشري مهم للدخول الفيروسي إلى الخلايا المضيفة.

وقال الباحث الرئيسي المشارك في الدراسة يو شين: "إذا استطعنا تطوير مركبات لإغلاق أو تقليل كلتا العمليتين بشكل كبير- دخول الفيروس وتكاثره- فإن مثل هذا التثبيط المزدوج قد يعزز فعالية هذه المركبات في علاج عدوى فيروس كورونا، الأمر يشبه قتل عصفورين بحجر واحد".

تجنب هذه الأطعمة عند الإصابة

قال الطبيب الروسي فيليب كوزمينكو إنه يجب على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا أن يحدوا من كمية الأطعمة المالحة في نظامهم الغذائي، وكذلك شرب كميات أقل من الكحول.

يعد الحفاظ على التوازن الصحيح بين الماء والملح في الجسم جزءًا إلزاميًا من علاج مرضى فيروس كورونا. يتذكر كوزمينكو أن الأطباء يراقبون ذلك في المستشفيات، ولكن في المنزل يجب أن يختار الناس بعناية ما يأكلونه ويشربونه أثناء المرض. وبحسبه فإن النظام الغذائي يجب أن لا يشمل الأطعمة المالحة والكحول، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

واضاف: "إذا مرضت بكوفيد، فأنت بحاجة إلى الحفاظ على توازن الماء والملح. يجب تجنب الأطعمة المالحة. لا يجب أن تأكل الكثير من السمك المملح، والخيار المخلل، وما إلى ذلك، بدلاً من ذلك، يجب أن تشرب المزيد من الماء. وأيضًا، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، من الضروري الحد من تناول الكحول، لأنه يساهم في الجفاف في المقام الأول".

أعراض تتطلب "دق ناقوس الخطر"

كشف فلاديمير بوليبوك، المختص في المناعة وأمراض الحساسية، الأعراض التي يجب أن تثير القلق عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكيف يمكن تحديد فشل الجهاز التنفسي بشكل ذاتي .

وقال الطبيب، إن أحد أكثر أعراض فيروس كورونا إثارة للقلق هو ضيق التنفس، خاصة إذا ترافق ذلك، مع عدم انتظام دقات القلب، وفقا لروسيا اليوم.

وشدد بوليبوك، على ضرورة الجلوس والتنفس بهدوء، من أجل تحديد معدل التنفس. عادة، يجب أن يكون من 16 إلى 20 شهيقا في الدقيقة.