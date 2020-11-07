إطلالات كاجوال مستوحاة من هبة نور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 07:40 مساءً - تفضل الكثيرات من الشابات اعتماد أزيائهن الكاجوال بحسب إطلالات نجماتهن المفضلات، وذلك لاستيحاء بعض الأفكار منهن، والظهور بإطلالة متجددة ومناسبة لهن. ومن وحي الممثلة السورية هبة نور نقدِّم لمُحِبَّاتِها أبرز إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بخيارات الكاجوال، لتضفي عليهن إطلالة أنيقة وناعمة.



خيارات هبة نور بالشورت لمظهر صيفي

الشورت لمظهر صيفي



لمظهر صيفي مرح وشبابي، تعتمد هبة نور على تنسيقات الشورت المختلفة؛ لتمنحها إطلالة جريئة ومناسبة لأجواء الصيف، ومن أبرز خياراتها ارتدت شورت الجينز الداكن مع تيشيرت أبيض وقبعة الكاب الملونة بالأزرق والأبيض، إلى جانب حذاء رياضي أسود من علامة قوتشي، ولإطلالة أخرى تأنقت بشورت واسع أبيض وبلوزة صفراء قصيرة مع حذاء رياضي وحقيبة باللون الأبيض لمظهر أنثوي مبهر.

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إطلالات هبة نور بالفساتين الكاجوال

الفساتين الكاجوال



إن كنت من مُحِبَّات الفساتين الكاجوال القصيرة، فيمكننا أن نلهمك عدة تنسيقات من هبة نور؛ حيث اختارت فستانًا أزرق مزينًا برسومات حمراء وزهرية وخضراء مع تسريحة الشعر المرفوع من المنتصف والنظارة الشمسية الضخمة، ونسقت في الإطلالة الثانية فستانًا أخضر مزينًا بأكمام وجيوب مع حزام بني للخصر وحذاء بكعب باللون البيج، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر المموج والمكياج الزهري لخيار أنثوي ناعم.



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تنسيقات بنطال الجينز بأسلوب هبة نور

تنسيقات بنطال الجينز



تفضل الكثيرات من النساء الاعتماد على بنطلونات الجينز؛ لما توفِّره من راحة وأناقة، لذا تألقت هبة نور ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة زهرية ناعمة وحذاء رياضي أبيض، وأكملت هبة هذه الإطلالة بتسريحة منسدلة للشعر ومرفوعة من المنتصف لتضفي لها مظهرًا شبابيًّا مميزًا، ولإطلالة أخرى ظهرت ببنطال الجينز الأبيض مع تيشيرت أزرق مزين برسوم لامعة، وتزينت بحذاء أبيض وحقيبة بنية مع تسريحة الشعر المموج لخيار مرح، كما أطلت ببنطال الجينز ذي الخصر العالي مع بلوزة بيضاء شفافة مزينة برسوم صغيرة، مع حقيبة برتقالية وحذاء بيج لخيار مرح وعصري.

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خيارات الأزياء المطبوعة

خيارات الأزياء المطبوعة



انتشرت صيحة الأزياء المطبوعة بشكل كبير خلال الفترات الماضية، وعن هبة نور فقد اعتمدت هذه الصيحة في الكثير من الإطلالات، ومن أبرزها بلوزة بيضاء ضيقة مزينة برسمات أوراق الشجر الخضراء مع تنورة بيضاء منفوشة لخيار مناسب للبحر، وارتدت في الإطلالة الثانية قميصًا وبنطالًا باللون الأبيض المزين بطبعات الزهور وأوراق الشجر لمظهر أنثوي مميز.