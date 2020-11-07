إطلالة النجمات العالميات بفساتين ميتاليكية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 07:40 مساءً - تتنافس النجمات العالميات في إطلالاتهن على السجادة الحمراء، وتعمد كل واحدة منهن إلى اختيار الفستان الأفضل، إلا أننا لاحظنا خلال الآونة الأخيرة تركيز النجمات العالميات على ارتداء الفساتين الميتاليكية التي تشع بريقاً على السجادة الحمراء، لذا تابعي أبرز الإطلالات التي رصدناها لك.

MJ Rodriguez

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فساتين لماعة تخطف الأنظار



تصاميم لافتة وجميلة



تسابقت النجمات على الظهور بالإطلالة الأجمل؛ من خلال مجموعة من الفساتين الميتاليكية، التي تألقت كل واحدة منهن بتصميم مميز ولافت، فأنابيل واليس Annabelle Wallis اختارت تصميماً جميلاً من موسكينو Moschino مصنوعاً بكامله من اللون الفضي، المفتوح عند ياقته وعند أكمامه. أما آن هاثاوي Anne Hathaway فاختارت فستاناً باللون الذهبي، مصنوعاً من الترتر بأكمامه، مفتوحاً عند منطقة الصدر، من تصميم العلامة الفاخرة أتيلييه فرساتشيAtelier Versace.

شارليز ثيرون Charlize Theron اختارت فستاناً باللون الفضي من تصميم سيلين Celine، ونسقت فوقه بليزر باللون الأسود كلاسيكي الطابع، مما عكس إطلالة جميلة عليها. ومن جهة أخرى، اختارت فلورانس بوغ Florence Pugh إطلالة براقة باللون الأبيض اللماع الشبيه بالألماس؛ من خلال اعتمادها فستاناً جميلاً من تصميم برادا Prada صُمم خصيصاً لها.

Charlize Theron

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جوي كينغ Joye King تألقت بفستان من القماش اللماع الفضي أشبه بورق الألمنيوم، عكس تناغماً جميلاً عليها، وأتى هذا الفستان من توقيع علامة برادا Prada.

من بين اطلالات النجمات، لفتتنا كيت بيكنسيل Kate Beckinsale بفستانها الأنيق جداً من جوليان ماكدونالدJulian Mcdonald ذات التصميم الأنثوي البارز واللمعات المميزة فيه، في حين اختارت إم جي رودريغيز MJ Rodriguez فستاناً باللون الفضي ذا تطريزات وزخارف جميلة من تصميم موسكينو Moschino.



كيف ترتدين الفساتين الميتاليكية بأسلوب النجمات العالمية؟





أنتِ أيضاً اعتمدي موضة الأزياء الميتاليكية في إطلالاتك الخاصة، وسيري على خطى النجمات العالميات، لذا إليكِ أهم القواعد التي يجب أن تطبقيها عند اعتماد هذه الصيحة:

- من المهم جداً أن تختاري درجة الميتاليك التي تليق ببشرتك، فقد تكون الفضي أو الذهبي أو الأبيض، لذا حددي لون بشرتك واختاري ما يناسبها.

Florence Pugh



- حافظي على نعومتك؛ أي لا تكثري من تفاصيل الإكسسوارات فيها؛ لأنكِ ستظهرين بلوك مبالغ به، فالميتاليك وحده كافٍ بلفت الأنظار.

- أما من حيث الحقيبة والحذاء، فننصحكِ باختيارهما من نفس درجة لون الفستان؛ أي إذا كان فستانك ذا لمعة فضية؛ فاتجهي نحو صندل فضي اللون من نفس لون الفستان.

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