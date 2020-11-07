أبرز صيحات اكسسوارات خريف 2020 من وحي عروض الازياء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 07:40 مساءً - قدمت عروض الأزياء الجاهزة تشكيلة مميزة من صيحات اكسسوارات خريف شتاء 2020 - 2021 .

شاهدي موديلات اكسسوارات فلتتعرفي من خلالها على آخر مستجدات الموضة العالمية وطرق تنسيقها.



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1- القلادات الضخمة موضة خريف 2020

Dolce & Gabbana



اكتسحت القلادات الضخمة منصات عروض الأزياء الجاهزة، تألقت عارضة دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana بسلسال متوسط الطول تتدلى منه قلوب ذهبية كبيرة، كما أعجبتنا القلادة المزينة بكرات ذهبية كبيرة من مجموعة ماركة درايس فان نوتن Dries Van Noten، تناسب هذه الموديلات السهرات وطلعات المساء بصفة عامة.











2- السلاسل الطبقات تعود بقوة هذا الخريف

Alexander McQueen





يبدو أن السلاسل الطويلة المصممة على هيئة طبقات ستكون من الإتجاهات البارزة هذا العام، في عرض دار شانيل Chanel زينت البدلات والسترات التويد الأيقونية، أحببنا أيضًا السلاسل التي وصل طولها للخصر من مجموعة ماركة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen وهو ستايل يتناسب الشابات ويمكنك الإستعانه به لإكمال لوك ناعم بفستان أسود قصير.









3- الحجاب يزين عروض خريف 2020

Oscar de la Renta



كالعادة حرصت عدد من الماركات على تقديم العارضات المحجبات، بعضهن ظهر بالحجاب الكامل الذي يغطي الرأس والرقبة مثل عارضة أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta التي اعتمرت طرحة من الساتان الوردي الفاتح والبعض الآخر اكتفي بتغطية الشعر بقطعة أشبه بالتوربان مثل عارضة فندي Fendi.





كما لاحظنا توفر السكارفات المطبعة والملونة لدي أسماء بارزة مثل كريستيان ديور Christian Dior ومارك جاكوبز Marc Jacobs.



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4- نظارات الشمس بالعدسات الملونة موضة الموسم

Versace



برزت هذا الخريف موضة النظارات الشمسية المصممة بعدسات ملونة، لفتتنا النظارة ذي العدسات الكبيرة الخضراء من مجموعة دار فيرساتشي Versace والنظارة البني المحمر من عرض دار فالنتينو Valentino، ننصحك بتنسيق هذه الموديلات مع إطلالة باللون الأبيض أو الجملي الفاتح لتحصلي على لوك تواكبين به آخر صيحات الموضة.







5- القفازات الطويلة لإطلالة ملوكية في الشتاء

Givenchy



أناقة الخمسينات تعود من جديد متمثلة في صيحة القفازات الطويلة حيث ظهرت بها عدد من العارضات ويبدو أنها ستكون من أهم مكملات الأناقة في شتاء 2021، زيني المعطف الفرو الأسود أو البرغندي بالقفازات الحمراء من توقيع جيفنشي Givenchy، أما القفازات السوداء من لانفان Lanvin فننصحك بتنسيقها مع فستان أسود أو أزرق ملكي.









6- اللؤلؤ الأبيض نجم خريف وشتاء 2020

Prabal Gurung



من منا لا تعشق اللؤلؤ الأبيض والكفيل بنقل أي إطلالة إلى مستوى آخر من الفخامة، حرصت كبريات الماركات على تزيين اكسسواراتها به، تألقت عارضات شانيل Chanel بالأساور الضخمة المزدانة بحبات اللؤلؤ المتدلي، فيما ظهرت عارضات Prabal Gurung بأقراط متدليه تغطي كامل الأذن، أيضًا خطفت أنظارنا الأقراط الكبيرة من ماركة إرديم Erdem.







7- الأحزمة الرفيعة لا غني عنها هذا الموسم

Tod’s





بخلاف أحزمة الكورسيه ركز أغلب المصممون على الأحزمة الرفيعة، رصدنا لكِ تصميمات رائعة لدى تودز Tod’s وميو ميو Miu Miu، احرصي على تنسيقها مع اطلالة من نفس لونها اذا كنتِ قصيرة القامة وعلى اللواتي يعانين من مشكلة بروز البطن تجنبها.





8- موضة السلاسل المتشابكه تتصدر المشهد

Christian Dior



انتشرت هذا العام موضة السلاسل المؤلفة من حلقات متشابكه، تألقت عارضات كريستيان ديور Christian Dior وتودز Tod’s بتصاميم ناعمة تناسب اطلالات النهار، فيما أطلت عارضة كلوي Chloé بسلسال فضي عريض يناسب لوكات المساء.

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