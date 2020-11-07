قفاطين وجلابيات مغربية من منال بنشليخة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 07:40 مساءً - منال بنشليخة، مغنية بوب ورابر وكاتبة أغانٍ مغربية، بالإضافة إلى كونها ملحنة وعازفة على القيثارة، وُلدت وترعرعت بالمدينة الحمراء، حيث درست إدارة الأعمال، لكن ميولها الموسيقية جعلتها تتجه نحو الغناء، وذلك بنشر مقاطع لها على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، وبعدما تمَّ اكتشافها من طرف المنتِج المغربي دي جي فإنها حققت عدة نجاحات بأغانٍ تصل مشاهداتها للملايين. ومن وحيها رصدنا لكِ اليوم أبرز إطلالاتها بالقفاطين والجلابيات المغربية، فإليك الخيارات.



خيارات الجلابيات المغربية من منال بنشليخة

خيارات الجلابيات المغربية من منال بنشليخة



تُعتبر الجلابية اللباس اليومي المعتاد للمغاربة، حيث يلبسها الصغير والكبير، وتمتاز بطولها الذي يمتد من المنكبين للكعبين، كما أنها فضفاضة لا تُظهر تفاصيل أو تقاسيم الجسم، وتتصل بغطاء للرأس لتقي من أشعة الشمس والأجواء الباردة كذلك. ومن وحي منال بنشليخة يمكننا أن نلهمك عدة موديلات لتتألقي بالجلابية، حيث ارتدَتْ جلابية سماوية ناعمة بتصميم صيفي خفيف، وأكملتها بإكسسوارات ذهبية وتسريحة ذيل الحصان، وظهرت بجلابية بنفسجية مطرزة بالذهبي وبنقوش ملونة بالأزرق والأصفر والأحمر في المنتصف مع حذاء رياضي رمادي.

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إطلالات القفاطين المغربية المستوحاة من منال بنشليخة

إطلالات القفاطين المغربية المستوحاة من منال بنشليخة



القفطان المغربي زيٌّ تقليدي نسائي، ويُعتبر من أقدم الألبسة التقليدية في العالم، ويعتمد في صنعه على أقمشة فاخرة مزينة بالتطريز اليدوي المغربي، إضافة إلى تزيينه بالأحجار والخيوط المميزة، ومن وحي منال بنشليخة يمكننا أن نلهمك بعدة تصميمات، حيث تأنقت بقفطان بني مطرز بالذهبي والأخضر والأسود ومطبع بنقوش ذهبية ناعمة، وتجملت في هذه الإطلالة بتسريحة منسدلة للشعر مع طلاء الشفاه الأحمر، ولإطلالة أخرى اختارت قفطانًا كحليًّا مصممًا بقماش الدانتيل المفرغ بالزهور، وطُرِّزَ بخطوط من الفصوص السوداء اللامعة، واعتمدت لتكمل جمالها على إكسسوارات من اللؤلؤ وتسريحة مرفوعة للشعر، كما أطلت بقفطان من المخمل العنابي المكسوّ بالتطريزات الذهبية، ليمنحك إطلالة دافئة ومفعمة بالفخامة والجمال، وأكملت مظهرها بتسريحة مرفوعة للشعر مع مكياج أحمر لزي جذاب وأنثوي، ونسقت في الإطلالة الرابعة قفطانًا سماويًّا مزينًا بخطوط سماوية وتطريزات سكرية، وتميز بأكمام شفافة مطرزة بتصميم مشابه للقفطان، ولخيار خامس تألقت بقفطان زهري لامع مصمم بأكمام واسعة ومكسو بالتطريز الفاخرة ليمنحك إطلالة مثالية، كما تزينت في الإطلالة الأخيرة بقفطان سماوي مكسوّ بتطريز الخيوط السماوية مع الترتر والفصوص اللامعة، وأكملته بحزام ذهبي مميز وإكسسوارات ذهبية للشعر.

للقفاطين المغربية مكانة كبيرة جدًّا لدى الفتيات العربيات، فهي تُعتبر من أفضل الأزياء على مستوى العالم؛ وذلك لأناقتها وتناسُبها مع كل المناسبات. ولتظهري في أجمل إطلالة، فقد جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة موديلات لقفاطين وجلابيات ناعمة وأنيقة مستوحاة من منال بنشليخة.

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