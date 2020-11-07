موديلات فساتين شتوية طويلة للمحجبات ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 07:40 مساءً - تظهر في كل موسم صيحة مختلفة للفساتين المصنوعة بمواكبة خطوط الموضة، ومع اقتراب دخول موسم الشتاء لهذا العام رصدنا لكِ عزيزتي المحجبة عدة تصميمات لفساتين شتوية طويلة وأنيقة تناسب موضة عام ٢٠٢١، فاعتمدي هذه الخيارات.



فساتين محجبات شتوية للمناسبات

فساتين محجبات شتوية للمناسبات



إن كنتِ مقبلة على تلبية دعوة زفاف أو حفلة ضخمة في الشتاء فيمكننا أن نقدم لكِ بعض الخيارات التي ستُظهرك بإطلالة دافئة ومناسبة لهذه الدعوة، كفستان أسود طويل مصمم بقصة مستقيمة ومزين بأكمام منفوخة مصممة بقماش المخمل المطبع بالزهور البيضاء، ويمكنك تنسيق تفاصيل الإطلالة باللون الأبيض لتحصلي على مظهر أحادي بسيط، أما إن كنتِ بحاجة لإطلالة أكثر فخامة وأناقة فيمكننا أن نلهمك بفستان أسود منفوش مصنوع من قماش المخمل المزين بتطريزات ذهبية ناعمة تكسو تفاصيل الفستان، وتميز هذا التصميم بالأكمام منفوخة الأكتاف وبحزام محدد للخصر، ويمكن تنسيقه مع حجاب وحذاء باللون الأسود لمظهر بسيط مع اعتماد إكسسوارات ذهبية بتصميمات ناعمة.

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خيارات فساتين اللون الأسود للشتاء

خيارات فساتين اللون الأسود للشتاء



اللون الأسود هو لون ملكي يعطي فخامة وتميزًا ورونقًا لكل من يرتديه، وهو مناسب بشكل كبير لهذا الشتاء ليوحي بالدفء والفخامة في الوقت ذاته، فإن كنتِ بحاجة لفستان رياضي ناعم فيمكنك ارتداء فستان أسود طويل مزين بسحّاب في المنتصف مع خطوط بيضاء في الرقبة والأكمام، وإكمال تفاصيل الإطلالة باللونين الأسود والأبيض لتحصلي على إطلالة حيادية مبهرة، أو تزيني بفستان أسود مصمم بخطوط نحيلة بيضاء مع حزام من الجلد الأسود للخصر، وأكملي مظهرك بحقيبة وحجاب باللون الأبيض مع حذاء بوت أسود لإطلالة أكثر دفئًا، وإن كنتِ تبحثين عن فستان بسيط بأسلوب مواكب لموضة هذا العام فارتدي فستانًا أسود مصممًا بأكمام منفوخة ومزينة بمطاط مع حزام نحيل بني، وأضيفي لمسة مبهرة من خلال إضافة اللون البني في أسفل الفستان ليضفي طابعًا مميزًا، واختاري إكسسوارات الإطلالة بالألوان الحيادية.

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إطلالات بفساتين محجبات شتوية ملونة

إطلالات بفساتين محجبات شتوية ملونة



تفضل الكثيرات من الفتيات اختيار الألوان المواكبة لخطوط الموضة في أزياء الشتاء، وللمحجبات هناك عدة خيارات يمكنها أن تناسبهن لموسم ٢٠٢١، منها فستان كحلي مزين من الأسفل بقماش أبيض وآخر أصفر ليضفي المزيد من المرح على مظهرك، ويمكنك إكمال إطلالتك بألوان الفستان لتحصلي على إطلالة مبهرة وعصرية، أو ارتدي فستانًا طويلًا مصممًا بجلد الثعبان البني المزين بأكمام مرفوعة الأكتاف مع فتحة جانبية، وأكمليه ببنطال أسود ليخفي هذه الفتحة ويظهرك بإطلالة تليق بالحجاب، كما اخترنا لكِ فستانًا باللون البيج مزينًا بخطوط عرضية ملونة بالأبيض والأزرق مع معطف من الفرو البني المزين بأزرار سوداء، وأكملي إطلالتك بحجاب أزرق مع حذاء بوت أبيض أو العكس، ولأنه لا غنى عن اللون الرمادي في الشتاء فيمكنك التأنق بفستان رمادي مصمم بقماش ثقيل ورقبة مرتفعة مع حزام محدد للخصر، أو اظهري بفستان من المخمل الأزرق المصمم بقصة طويلة ناعمة ومزين بأزرار مع إطلالة يكسوها اللون الأبيض لتناسب الصباح، أو يكسوها اللون الأسود للمشاوير المسائية.

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