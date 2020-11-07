لصاحبات البشرة الجافة.. وصفات مهمة للعناية بها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 07:40 مساءً - تتعرض البشرة للجفاف نتيجة نقص المياه في طبقات الجلد فيها، وهي مشكلة تعاني منها الكثير من الفتيات والسيدات، وهنا ننصحهم بضرورة الاهتمام ببشرتهن؛ لأن جفاف البشرة يجعلها عرضةً للكثير من المشاكل التي تتعلق بجمال الوجه؛ مثل ظهور علامات تقدم السن والتجاعيد، إضافة إلى أن مظهر البشرة يكون باهتاً. فإذا كنتِ من صاحبات البشرة الجافة، وتبحثين عن طرق العناية بها، إليكِ الخليج 365 التفاصيل في السطور التالية...







وصفات للبشرة الجافة



■ وصفة الشاي الأخضر والعسل

الشاي الأخضر والعسل



• المكونات:

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر المحضر.

ملعقة كبيرة من العسل.



• طريقة التحضير والتنفيذ:

- اخلطي المكونات جيداً؛ حتى تحصلي على خليط مناسب.

- ضعي الخليط على البشرة، ودلكي برفق لمدة دقيقة.

- اتركي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.

- اغسلي الخليط بالماء البارد.

- كرري الوصفة مرة أسبوعياً.

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■ وصفة البابايا والزبادي

البابايا والزبادي



• المكونات:

ملعقة كبيرة من البابايا.

كوب من الزبادي.

رشة من عصير ليمون.

رشة من العسل.



• طريقة التحضير والتنفيذ:

- اخلطي المكونات جيداً؛ حتى تحصلي على خليط مناسب.

- ضعي الخليط علي البشرة ودلكي برفق لمدة دقيقة.

- اتركي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.

- اغسلي الخليط بالماء البارد.

- كرري الوصفة مرة أسبوعياً.

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■ وصفة الخيار والألوفيرا

الخيار والألوفيرا



• المكونات:

نصف حبة من الخيار المفروم.

2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.



• طريقة التحضير والتنفيذ:

- اخلطي المكونات جيداً؛ حتى تحصلي على خليط مناسب.

- ضعي الخليط على البشرة ودلكي برفق لمدة دقيقة.

- اتركي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

- اغسلي الخليط بالماء البارد.

- كرري الوصفة مرة أسبوعياً.

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■ وصفة الكاكاو

وصفة الكاكاو



• المكونات:

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من دقيق الحمص أو الشوفان.

ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.



■ طريقة التحضير والتنفيذ:

- اخلطي المكونات جيداً؛ حتى تحصلي على خليط مناسب.

- ضعي الخليط على البشرة ودلكي برفق لمدة دقيقة.

- اتركي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.

- اغسلي الخليط بالماء البارد.

- كرري الوصفة مرة أسبوعياً.

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