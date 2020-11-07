نصائح لتجنب تساقط الشعر في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 07:40 مساءً - يُعتبر الشعر اللامع الصحي والجميل هو حلم كل سيدة، فلا شيء يعكس جمالها أكثر من شعر كثيف وصحي. ويُشكل الإعتناء بالشعر أهمية كبرى للنساء لزيادة الشعور بالثقة بالنفس، والحدّ من تعرّضه لمشكلات عدّة، وأبرزها تساقط الشعر. مما يدفعهنَّ للبحث عن العديد من الحلول وبشتى الطرق للتخلص منها، ويتساءلنَّ ما الرابط العجيب بين الشتاء وتساقط الشعر؟

ولأنَّ جمال شعرك يهمنا، يُطلعك "الخليج 365.نت"، على أهم وأفضل النصائح التي من شأنها أن تساعدك في حماية شعرك من التساقط خلال فصل الشتاء، في السطور الآتية:



أسباب تساقط الشعر ونصائح لتجنب تساقطه في الشتاء

أسباب تساقط الشعر

يٌعتبر تساقط الشعر ظاهرة موسمية وطبيعية مع بداية موسم الشتاء، وتحدث لعدة أسباب؛ كالتعرض المستمر لأشعة الشمس في فصل الصيف، ونزول البحر وحمامات السباحة دون الإهتمام بتغطية الشعر، وكثرة الإستحمام أكثر من مرة في فصل الصيف، للتغلب على حرارة الطقس العالية، وأحياناً كثيرة بسبب الإكتئاب الموسمي الذي يُداهم بعض السيدات مع تغيير الفصول والذي له تأثيرات سلبية على صحة الشعر، بالإضافة إلى التعرض المستمر لمصادر التدفئة المنزلية في الأيام الباردة ما يسحب الرطوبة من الشعر ويتركه جافاً.

نصائح لتجنّب تساقط الشعر والحفاظ على صحته ولمعانه

طرق العناية بالشعر لمنع تساقطه، بخاصّة في فصل الشتاء

فيما يأتي، نصائح هامة ومفيدةتُساعدك في التخلّص من جميع مشكلات الشعر، بخاصّة تساقط الشعر ومنحه الصحة واللمعان في فصل الشتاء.



نظام غذائي صحي

ان اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحدّ من تساقط الشعر ويمنحه الصحة

يتأثر الشعر كثيرًا بالعادات الغذائية الخاطئة، لذلك يجب المحافظة على نظام غذائي صحّي وجيد، ويحتوي على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية، والإكثار من الفواكه والخضروات، وتناول اللحوم الحمراء، المكسرات، سمك السملون، الأغذية الغنية بفيتامين B7، كصفار البيض ورقائق الشوفان، ليحصل الجسم على المواد اللازمة له التي تساعد على ترطيب فروة الرأس وإعادة النعومة واللمعان للشعر، وشرب كميات كبيرة من الماء، بما لا يقل عن لتر ونصف يوميًا.



قصّ الشعر

الحرص على قصّ أطراق الشعر بشكل دوري للحفاظ على صحته ومنعه من التساقط

المواظبة على قص شعرك بشكل منتظم كل 4-8 أسابيع للحفاظ على صحته، فهو لن يخفف فقط من تساقط الشعر، بل سيساعد أيضا على إزالة الأطراف المتقصفة ومنع تلف الشعر، علاوة على ذلك، سوف يحفز نمو الشعر أيضا.



تدليك فروة الرأس

تدليك فروة الرأس من شأنه الحدّ من تساقط الشعر

يُساهم تدليك فروة الرأس في تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى البصيلات، ويُقوّي ويُغذّي فروة الرأس ويجعل الشعر لامعاً، وينصح مصففو الشعر بإستخدام الزيوت الطبيعية في عملية التدليك، لإمداد فروة الرأس بالأحماض الدهنية اللازمة لترطيب الشعر وحمايته من التقصف والتلف، وللحصول على النتائج المطلوبة، يُفضل تدليك فروة الرأس مرة واحدة في الأسبوع.



تجنّب التوتّر

يُسبّب التوتّر في تساقط الشعر

التخلص من التوتر، فالتوتر يُساهم في تضرّر النشاط الدوري لبصيلات الشعر، ومن شأنه أن يسبب تساقط الشعر بوتيرة متسارعة أيضاً.

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منتجات الشعر

تُساهم بعض أنواع منتجات الشعر في ضرّره، وبالتالي تؤدي الى تساقطه

الإبتعاد عن شراء منتجات الشعر من الشامبوهات والبلسم والزيوت وغيرها، والتي تحتوي على مواد كيميائية تُساهم في تضرر الشعر بأشكال مختلفة، وفي إضعافه مسببة تساقطه، وإستبدالها بالوصفات المنزلية والماسكات الطبيعية.



المجفّف الكهربائي

استخدام المجفف الكهربائي بشكل مستمر يُساعد في تساقط الشعر

الإفراط بإستخدام المجفف الكهربائي الذي من شأنه أن يُسبب الضرر للشعر وبالأخص إن تم إستخدامه بشكل يومي، فالحرارة الناتجة عنه تؤثر على الشعرة نفسها مسببة جفافها الأمر الذي يجعلها عرضة للتساقط بكشل كبير.

تسريحات الشعر المشدودة

تجنّب تطبيق تسريحات الشعر المشدودة

تطبيق تسريحات الشعر المشدودة، تضع الكثير من الضغط على بصيلات الشعر الأمر الذي يُسبب تكسره وتساقطه، كما يُنصح بعدم إستخدام الأمشاط الضيقة التي تعمل على زيادة تساقط الشعر.

الإستحمام بالماء الساخن

تجنّب استخدام الماء الساخن اثناء غسل الشعر

تفادي استخدام الماء الساخنة جداً أثناء الإستحمام والتي تُسبب الضرر للشعر، فالحرارة الناتجة عن الحمام الساخن تعمل على نزع الزيوت الطبيعية من الشعر، ليصبح أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والتكسر وحتى التساقط.

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