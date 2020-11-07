ما تأثير العطور على العلاقة مع الشريك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 07:40 مساءً - لا تفوتي فرصة التواجد مع الشريك من دون استخدام عطر أنيق بنغمات تشده إليك وتنعكس إيجاباً على العلاقة بينكما في الأوقات كافة. وفي هذا المقال، نرصد لك الدور الذي تؤديه العطور في العلاقة مع الشريك، لتكوني جذابة دائماً في نظره.



عطر خفيف

عطور بنغمات مناسبة



بما أن لرائحة الجسد تأثيراً كبيراً على العلاقة مع الشريك، فإن اختيار عطر خفيف ومميز، لا سيما ذلك الذي يحتوي على نغمات الزهور، سيشد بالتأكيد الشريك إليك في كل حين، خصوصاً أن رائحة الشريك هي المفتاح لإقامة علاقة زوجية ناجحة. في وقت، تؤثر رائحة الجسم الكريهة دوراً أساسياً في نفور الشريك منك وابتعاده عنك.

تابعي المزيد : أفضل العطور النسائية الأنثوية... ستجعل إطلالتك أيقونية



الزيوت العطرية

العطر لتحسين العلاقة بالشريك



إضافة الى ذلك، للزيوت العطرية بروائح مختلفة كالفواكه والزهور، أثراً كبيراً على تحفيز الرغبة الجنسية ، إذ إن الرائحة الجذابة هي إحدى الخطوات الأساسية التي تؤدي الى علاقة حميمة ناجحة مع الشريك.

تابعي المزيد : مجموعة مميزة من العطور المناسبة للجنسين



نغمات عطور مناسبة للعلاقة الحميمة





الياسمين

من المعروف أن الياسمين من الروائح المهدئة والتي تمنح الدفء، لذلك نجده يدخل في تركيبة عطور كثيرة. لذلك، لا تترددي في استخدامه أثناء العلاقة الحميمة، فهو بالتأكيد سيمنح زوجك الهدوء ويُشعره بالحنان والعاطفة الكامنين في داخلك، إضافة الى أنه يعزز الحب بينكما ويوقد نار الأحاسيس.



المسك

يتمتع المسك برائحة نفاذة تساهم في القضاء على التوتر والتخفيف من الخجل أثناء العلاقة الحميمة. بالتالي، هو من العطور المثالية التي بإمكانك تطبيقها خلال العلاقة الحميمة مع زوجك، وبالتأكيد سيعزز لديكما الشعور بالارتياح والمودة.



الورد

العلاقة بين العطور والعلاقة بالشريك



يتميز الورد برائحته الذكية، التي ستشدّ زوجك إليك ما أن يشتمّ رائحتك، فالورد يتغلغل داخل مسامات البشرة ويمنح جسمك رائحة عطرة وآخاذة، بحيث لا يمكن لزوجك مقاومتها، مما سيجعل العلاقة الحميمة بينكما أكثر حرارة وعاطفة.



اللافندر

في أحيان كثيرة، تصيب البرودة العلاقة الحميمة بينك وبين زوجك، فتحتاجين عندها الى ما يوقدها ويشعل نار الحب بينكما من جديد. في هذه الحالة، يعدّ اللافندر مثالياً للتخلص من ذلك كله، لذلك لا تترددي أبداً في استخدامه، فزوجك بالتأكيد لن يستطيع مقاومة رائحته، وسيشدّه إليك مجدداً. فضلاً عن ذلك، يساهم اللافندر في القضاء على التعب والجهد اللذين تعانين منهما خلال يومك.

تابعي المزيد : أفضل العطور الخليجية لرائحة أنيقة



نصائح

استخدام نغمات تجذب الشريك



استخدمي العطور بعيداً عن المناطق الحساسة في جسمك، كذلك خصصي نوعاً محدداً من العطور المفضلة للعلاقة الحميمة فقط، بحيث يكون إشارة الى الرغبة تجاه زوجك.

تابعي المزيد : أرقى العطور النسائية الجديدة لخريف 2020