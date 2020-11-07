أفضل صبغات الشعر للبشرة السمراء من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 07:40 مساءً - إذا كنت من صاحبات البشرة السمراء وترغبين في تجربة أحد ألوان الشعر الرائجة والمميزة، تعرفي في هذا المقال الى أفضل صبغات الشعر المناسبة للبشرة السمراء قبل القدوم على خطوة تغيير لون شعرك، والتي جمعناها من موقع الموضة والجمال إنستقرام.



صبغة الشعر البني المحمر

صبغة الشعر البني المحمر



إذا كنت تخافين من اعتماد صبغة الأحمر الكامل، وفي الوقت نفسه ترغبين في تجربتها، فلا ترددي في اعتماد صبغة الشعر الأحمر المحمر Auburn، فهي حل وسط مثالي يبرز الجمال في درجات لون البشرة السمراء، ويوفر لك إطلالة جذابة ومتجددة.

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صبغة الشعر البنفسجي الباذنجاني

صبغة الشعر البنفسجي الباذنجاني



إذا كنت مللت من صبغات الشعر الداكنة وتلك التقليدية، جربي صبغة الشعر البنفسجي الباذنجاني، فهي مثالية لذوات البشرة السمراء والداكنة، فلون الشعر هذا يجعلها مضيئة ومشرقة. اعتمديها هذا الشتاء لإطلالة حيوية في الأجواء الباردة.

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صبغة الشعر البني القرفة

صبغة الشعر البني القرفة



لجعل بشرتك السمراء تبدو أكثر ثراء وحيوية، نقترح عليك تجرية صبغة الشعر البني القرفة، الذي تعتمده نجمات كثيرات في الوقت الحالي مثل بيونسي Beyoncé وريهانا Rihanna وسيارا Ciara. وإذا كان لون شعرك الطبيعي داكناً، فإن لون الشعر البني المحمر يجعل خصلات الشعر تبدو أفتح من دون أن تبدو مصطنعة، إضافة الى أنه يبرز جمال البشرة السمراء.

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صبغة الشعر النحاسي

صبغة الشعر النحاسي



نظراً الى وجود درجات مختلفة من اللون النحاسي، اختاري الدرجة التي تليق ببشرتك السمراء، وهو لون شعر حيوي ويجعل بشرتك تبدو أفتح. اختاري مثلاً النحاسي المائل الى الوردي أو البرتقالي المحروق، وذلك وفقاً لما يتناغم مع لون بشرتك. لكن امنحيه العناية والاهتمام للحفاظ على لون شعر جذاب.

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الهاي لايت الكراميل

الهاي لايت الكراميل



على رغم أن لون الكراميل ليس بجديد في عالم تلوين الشعر، إلا أنه هناك اختياراً كلاسيكياً خالداً مثالياً بشكل خاص لصاحبات البشرة السمراء والعيون البنية، وهو الهاي لايتر الكراميل، فهو يبرز لون عيونهن ويضيف لمسة رائعة على بشرتهن وشعرهن على حد سواء. كما أنه خيار رائع لمن يمتلكن شعراً مجعداً بشكل طبيعي.

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