أطعمة لا يفضل تقديمها للأطفال في الطقس البارد: منها الإندومي والنشويات

صحة

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتقلبات في حالة الطقس تشهده البلاد على مدار اليوم، حيث تواصل هيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها من سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري اليوم وغدًا.

ومع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء، تحرص الأمهات على تقديم الأطعمة الغذائية المختلفة التي تحمي أطفالهن من الشعور ببرودة الطقس، لكن قد يتناول الأطفال بعض المواد الغذائية التي قد تشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم، خاصة مع الشعور بالبرودة، حسب الدكتور محمد الحوفي أستاذ التغذية بجامعة عين شمس.

ويقدم الحوفي، خلال حديثه لـ"هن"، نصائح للأمهات بتجنب تقديم بعض الأطعمة والمواد الغذائية لأطفالهن في انخفاض درجات الحرارة، وهي:

- الوجبات السريعة.

- الإندومي.

- مصنعات اللحوم بأنواعها المختلفة.

- المشروبات الغازية.

- التقليل من النشويات.

- المثلجات بمختلف أنواعها.

- المواد الغذائية التي تحتوي على مواد حافظة.

ولفت أستاذ التغذية، إلى ضرورة حصول الأطفال على الخضراوات والفواكه بكميات كبيرة خلال يومهم، فضلًا عن البروتينات واللحوم، وكذلك المشروبات الدافئة مثل، الينسون، والنعناع، والشاي الأخضر، والعصائر الطبيعية الطازجة.

وكان وجه الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، نصائح للمواطنين بالمحافظات التي تشهد طقسًا سيئًا، بتوخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء، موضحًا أنّه بدءًا من الاثنين المقبل، تقل غزارة الأمطار على الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية وشمال الدلتا، فيما تستمر غزارتها على السلوم ومطروح، وتمتد خفيفة على القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.