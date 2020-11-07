"بعد 14 ولد".. فرحة عارمة لأسرة أمريكية رزقت بالطفلة الأولى

علاقات و مجتمع

بعد إنجاب 14 صبيا، رُزق رجل وامرأة من ولاية ميشيجن الأمريكية، بطلفتهما الأولى، وسط فرحة عارمة سيطرت على الأسرة، وعبر الأب جاي شواندت، عن سعادته قائلًا: "الفرحة تغمرنا الآن، ونحن متحمسون جدًا لفكرة انضمام ماجي جاين إلى عائلتنا"، حسب صحيفة "ديترويت فري برس" المحلية.

وأضاف "شواندت" أن طفلته الأولى ماجي، تعد أجمل هدية ظل الوالدان يتمناها لسنوات طويلة حتى أتت لتكتمل فرحتهما، مؤكدًا أن ابنته ماجي جاين، ولدت يوم الخميس الماضي في مستشفى مدينة فراند رابيدس، وبلغ وزنها عقب الولادة حوالي 3.4 كيلوجرام.

وتبدل حال العائلة بين ليلة وضحاها، من حزن شديد لفرحة عارمة بعد سنوات طويلة من الانتظار، عاش الوالدان خلالها حالة من الحزن بعدما فقدا الأمل في أن يرزقا بأنثى بعد محاولات عدة نتج عنها إنجاب 14 طفلا منذ زواجهما في عام 1993.

ويحكي "شواندات" أنه كان مرتبطا بزوجته كيتيري، منذ أن كانا مراهقين وزرقا بثلاثة صبيان قبل أن ينهيا دراستهما، ثم أنجبا باقي أبنائهما، ويقول مازحًا الابن الأكبر لهما تايلر، والذي يبلغ من العمر 28 عاما: "لا أعتقد أن والدتي تملك أي قطعة ثياب زهرية اللون".

وكانت والدة كيتيري وجدة الأبناء، قد توقعت في عام 2014، أن تنجب ابنتها فتاة، ولكن تحول الأمل إلى صدمة للعائلة التي تملك برنامجا تليفزيونيا ينقل الواقع الخاص بها ويحمل عنوان "14 أوتدورز مِن"، ويعني 14 رجلاً يحبون المساحات الكبيرة.