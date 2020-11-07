ابن أصالة يوجه رسالة جديدة لطارق العريان: إلا أمي وأخواتي

علاقات و مجتمع

قبل أيام هاجم خالد الذهبي، ابن الفنانة أصالة، المخرج طارق العريان، طليق والدته، لعدم اهتمامه بأبنائه، وفي مقطع فيديو جديد، متداول عبر تطبيق "إنستجرام"، أوضح "خالد" سبب الهجوم عليه.

وظهر "خالد" في مقطع الفيديو، أثناء قيادته للسيارة، موضحًا سبب الهجوم على طارق العريان، بسبب مطالبته بتخصيص وقت لأفراد أسرته: "أونكل طارق أنا بحبه وبحترمه.. بس إلا أهلي إلا إخواتي ومامتي.. أونكل طارق بحبه وعلمني حاجات كتير خلال 14 سنة بينصحني، وعليا زي ما علمني خلال 14 سنة إني أنصحه وأبعتله فويس نوت.. أنه لازم يقضي المزيد من الوقت مع أولاده".

وتابع "خالد": "كنت أتمنى يكون موجود أكتر وأنا تضايقت وقلت اللي قولته.. ويا تيتو أنت عارف بمكالمة واحدة إني قلبي أبيض أنا بسامح وإنت عارف أنا بحبك أد إيه.. إلا إخواتي وأمي لازم ياخدوا حقهم".

وكان خالد الذهبي، وجه انتقادات لاذعة لطليق والدته طارق العريان، من خلال نشره صورة تجمعه بوالدته وشقيقيه التوأم وقوله "أخبرني هل تقضي الوقت مع أسرتك، لأن الرجل الذي لا يقضي وقتًا مع عائلته لا يكون رجلًا بشكل حقيقي".

وبعد ذلك نشر المخرج طارق العريان، صورا عدة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، تجمعه بطفليه التوأم "آدم وعلي" من زوجته السابقة الفنانة أصالة، الأمر الذي اعتبره متابعوه ذلك ردًا على الانتقادات التي وجهها له ابن أصالة خالد الذهبي، لعدم الاهتمام بأبنائه.

وجاء رد طارق العريان، بنشر عدة صور في الساعات الماضية بصحبة طفليه، وعلق على الصورة الأولى بقوله "الألوان المضيئة في حياتي، آدم وعلي"، وفي الصورة الثانية التي تجمعه بطفليه علق قائلًا: "يوم عائلي مع رجالتي".

واكتفى العريان، في الصورة الثالثة بوجود تعليق عليها، وقوله "لا تبالي بالانتقاد فالحشرات تهاجم المصابيح المضيئة دائمًا".

بينما اعتبر بعض المتابعين أن نشر طارق العريان صورته بصحبة أبنائه تأكيدًا على اتهامات ابن أصالة بأنه لا يسأل على أبنائه، حيث كتب أحدهم "التبرير بالصور أكبر دليل على إنك غلطت، الله يهدي بالكم يا رب ولا يفرق عيلة عن بعضها البعض والله لا يسامح اللي كان السبب".