زينة عاشور تهنئ تامر هجرس بعيد ميلاده بصورة جمعتهما

لايف ستايل

هنأت زينة عاشور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، الفنان تامر هجرس بميلاده الـ48.

ونشرت زينة، عبر خاصية القصص القصير المصور بـ"انستجرام" صورة جمعتها بالفنان، ومجموعة من أصدقائهما، وأرفقت تعليقًا: "كل سنة وأنت طيب".

وخلال الشهر الماضي، أثارت زينة عاشور، حالة من الجدل حول ارتباطها، بعد منشور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت "عاشور" جملة باللغة الإنجليزية تعني: "يوجد تخاطر بين القلوب"، مرفقة تعليق بإيموشن "قلب" على ما نشرته.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "شكلك بتحبي جديد"، و"تستاهلي كل الحب والفرحة.. أتمنى من قلبي تكوني بتعيشي قصة حب جديدة"، و"نؤمن جميعا بذلك"، إلا أنها لم ترد على تلك التعليقات حتى الآن.

وتأتي تساؤلات حول وقوع "عاشور" في "حب جديد"، بعد إعلان "الهضبة" ودينا الشربيني ارتباطهما، وإهداءه أغنية "زي ما إنتي" لها بمناسبة عيد الحب، فضلًا عن ظهورها كـ"موديل" في أحدث فيديو كليب لـ"دياب"، "أماكن السهر".

زينة عاشور تتجاهل عيد ميلاد عمرو دياب

يشار إلى أن زينة عاشور تجاهلت الاحتفال بعيد ميلاده الـ59، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت "زينة"، متابعيها عبر خاصية "أستوري"، مقاطع فيديو قصيرة لرقص مجموعة من الشباب والمارة في أحد الشوارع، معلقةً باللغة الإنجليزية: "وقت كورونا"، مع جعل متابعيها يطلقون على تلك الفيديوهات "رقصة كورونا"، كما نشرت أيضًا، مجموعة صور للوحات داخل أحد المعارض الفنية.

و"زينة" هي الزوجة الثانية في حياة النجم عمرو دياب، إذ أنجبت منه أبنائها الثلاثة "عبد الله وكنزي وجانا".

وتحرص زينة عاشور على مشاركة متابعيها، صورها التي تجمعها بأبنائها في المناسبات المختلفة، برسائل مختلفة من الحب والدعم.