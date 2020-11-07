لو الأكل في إيده يسيبه للمحتاج.. فتاة تسرد مواقف إنسانية لـ هيثم أحمد زكي

علاقات و مجتمع

تحل اليوم الذكرى الأولى على رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي فارق الحياة في السابع من نوفمبر من العام الماضي، ليلحق بعائلته الصغيرة والده ووالدته، الذي خطفهما الموت قبله، ليتركوه وحيدًا في هذا العالم، الذي لم يستمر فيه طويلًا.

"أنا مبتلى بالوحدة زي أبويا".. هكذا وصف الراحل هيثم أحمد زكي حياته في لقاء تلفزيوني سابق، متحدثا عن وحدته عقب وفاة والده، وكيف تشابه وابتلي كما ابتلي الأخير بالوحدة، ليرحل عن عالمنا، تاركا أثره الطيب على نفوس من تعاملوا معه، داخل أو خارج الوسط الفني، ليس لكونه فقط نجل النمر الأسود أحمد زكي، ولكن لبشاشته وتواضعه وطيبة قلبه.

صورة قديمة تعود لـ 6 سنوات، نشرتها فتاة تدعى "دانيلا يعقوب"، جمعتها بالراجل صاحب الوجه البشوش، مرفقة معها بعض مواقف التي أظهرت نقاء معدنه، وحسن أخلاقه.

ظهر "هيثم" خلال الصورة بملامح صغيرة إلى حد ما، مرتديا (كاب) بوجه بشوش مبتسم، وبجانبه "دانيلا" التي كانت تعمل "سيلز" في وقتها داخل مدينة الغردقة، وقادها القدر للتعامل معه ومقابلته، لتحكي انطباعاتها عنه بعد وفاته.

"كان دايما محتار ومتلغبط ويدخل ياخد رأينا"

بهذه الكلمات بدأت "دانيلا" منشورها، وقالت: "وأنا صغيرة من سنين كنت بشتغل فترة كبيرة سيلز، كان ديماً كل فترة يغيب ويجيلنا إجازة كان شبه دايم، لو مجاش مكان الشغل، كنت بشوفوا في أي مكان في الغردقة عموما، يبقي لابس الكاب اللي مغطي وشه".

وتابعت: "ماشية باباه السريعة وباصص للأرض نفس الضحكة ونفس العيون يدخل المكان يبتسم، وبس ودايمًا مكسوف ومتلغبط ومحتار، وأوقات ياخد رأينا في الألوان".

وعن طريقته داخل مكان عملها، أوضحت أنه كان ودودا للغاية مع الجميع، قائلة: "كان يرمي شنطته، ويشاورلنا نتصور معاه، ولو الصور فيها مشكلة يعيدها".

"لو معاه أكل يسيبوا للي محتاجه" مواقف إنسانية للراحل لفتت انتباة الفتاة، التي قررت الحديث عنها عقب وفاته، فقالت خلال حديثها لـ "هن": "كنت بشوفوه بيدي دايما فلوس للعمال برة، وهو مروح وكان معروف، لو معاه أكل في إيده يديه للي محتاجه".

مواقف عدة أثارت انتباه "دانيلا" نحو الراحل كان أبرزها، مساعدته للغير بأشكال غير مباشرة، قائلة: "شفته بيسيب أكل في مكان ما، عشان اللي محتاجه ياكله، من غير ما يتسبب في إحراج ليهم، كان يسيبوا ويمشي للي عاوزه".

وتوفي هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولي من صباح 7 نوفمبر 2019، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.