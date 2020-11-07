كريتستيتا كومرفورد.. المرأة التي تطعم أقوى رجل في العالم

علاقات و مجتمع

انطبق عليها المثل القائل "أقصر طريق لقلب الرجل معدته"، استطاعت أن تحجز لنفسها نصيب الأسد وتصبح طاهية أقوى رجل في العالم وهي السيدة كريتستيتا كومرفورد، من مواليد الفلبين 1962 ودرست تكنولوجيا الغذاء في جامعة بلادها.

بعد تخرجها سافرت إلى الولايات المتحدة وهي بعمر 23 عاما، تنقلت للعمل بين فنادق ومطاعم الولايات المتحدة حيث استقرت في واشنطن العاصمة حتى جرى توظيفها في البيت الأبيض عام 1995.

أعجبت بها السيدة الأولى لورا بوش زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وعينتها كبيرة الطهاة، لتكون أول امرأة من الأقليات تتولى هذا المنصب، اتبعت أسلوب دبلوماسية الطهي، كانت تعتبر كل وليمة بمثابة تحدي، تسافر وتتوصل إلى أفضل أنواع التوابل.

26 عاما وطباخة الرئيس صامدة في منصبها، مر على البيت الأبيض، ثلاث عائلات منذ تولي كريستيتا منصب كبير الطهاة، حيث نالت ثقة الجميع وهي تدير مجموعة كبيرة من الطهاة، داخل مطبخ البيت الأبيض الذي ينقسم إلى مطبخ للسياسة العالمية وآخر لسكانه وضيوفه من كبار زعماء وقادة العالم، حسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

ويشرف على مطبخ السياسة حاليا هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أما من يشرف على مطبخ البيت الأبيض، فهي الفلبينية كريتستيتا كومرفورد، كما يرى معظم الناس من مختلف دول العالم البيت الأبيض بوصفه مطبخ السياسة في العالم.