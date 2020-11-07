8 معلومات عن الطفلة شيراز شبح ما وراء الطبيعة

علاقات و مجتمع

بنظراتها وملامحها البريئة وشخصيتها الطاغية على العمل، استطاعت الطفلة ريم عبدالقادر، خطف الأنظار إليها خلال دورها "شيراز" بمسلسل ما وراء الطبيعة، أول عمل مصري يُعرض على منصة "نيتفليكس".

شيراز التي تقوم عليها محاور قصة العمل، باتت واحدة من أهم أبطاله، حتى أن مشاهدها ظلت الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "هُن" في السطور التالية، معلومات عن الطفلة ريم عبد القادر.

سورية الأصل.

تبلغ من العمر 6 سنوات، حيث وُلدت الفتاة 15 يوليو 2014.

تدرس بصف kg2.

بدأت التمثيل منذ 3 سنوات.

كانت أول أعمالها الفنية مسلسل "هربانة منها" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

شاركت في الكثير من الأعمال الفنية، أبرزها: "لمعي القط"، "سك على أخواتك"، "شبر مية"، "قمر هادي"، "ضد مجهول" و"شاهد عيان".

قدمت دور رعب سابقا، وهو "ريما".

تمتلك 289 متابعا، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".

مسلسل ما وراء الطبيعة

"ما وراء الطبيعة" مقتبس عن سلسلة روايات للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق عن طبيب تصبح كل قناعاته العلمية فجأة محل تساؤل، وبيعت من تلك الكتب أكثر من 15 مليون نسخة.

والمسلسل من بطولة أحمد أمين في شخصية رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم العنيد الذي يواجه مغامرات في أجواء الرعب، ورؤية وإخراج عمرو سلامة، وشارك في إنتاجه محمد حفظي، ويقدم بطولته أحمد أمين، وآية سماحة، ورزان جمال، وأحمد داش.

تبدأ الأحداث عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.