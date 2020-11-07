ارتدت فستان زفاف العام الماضي بـ8 ملايين جنيه.. أبرز إطلالات هنادي مهنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

احتفلت أمس يوم الجمعة الفنانة هنادي مهنا بحفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، في مكان مفتوح بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة مع أخذ كل الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

ارتدت هنادي فستان زفاف أبيض منفوشًا مطرزًا بالكامل بالتطريز والورد. وأكملت هنادي أناقة الفستان واختارت معه طرحة زفاف مزينة بنفس تطريز الفستان وزينتها من الأمام بالهير بيس، وتركت شعرها منسدلًا أسفلها.

يستعرض لكم الخليج 365 أبرز إطلالات هنادي مهنا التي خطفت الأنظار

-جامبسوت أبيض:

ارتدت هنادي مهنا في حفل خطوبتها، جامبسوت باللون الأبيض، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، أما خطيبها الفنان خالد صالح ارتدى بدلة باللون الرصاصي، مع قميصا باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ساعة يد.

-فستانا طويلا باللون الأبيض:

أما في عقد قرانها ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض مصنوع من قماش الدانتيل، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها أسورة وحلق وخاتم.

-فستان زفاف في ديفيليه أحمد حافظ:

ارتدت الفنانة هنادي مهنا أغلى فستان زفاف لعام 2019 من تصميم مصمم الأزياء المصري، أحمد حافظ، ضمن فعاليات عروض أزياء"winter fashion show"،

فستان الزفاف مرصع بالألماس وبلغ سعره 8 ملايين، ويتميز التصميم بأنه مصنوع من قماش الدانتيل الفرنسي الذي يعتبر من أغلى أنواع الدانتيل، بالإضافة للمجوهرات المرصعة على كامل الموديل

-بجامبسوت أسود:

ارتدت هنادى في إحدى الإطلالات جمبسوت باللون الأسود مصنوع من قماش المخمل، بقصة الكم الواحد، ويتميز الموديل بأنه مزود باكستنشن باللون الأسود مصنوع من التل، واعتمدت هنادي مكياجا قويا، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي، وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-بفستان أسود قصير:

ارتدت هنادي فستانا قصيرا باللون الأسود، بدون أكمام، مزود بالكشكشات من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت اكسوارات بسيطة مكونة من حلق وأسورة، نسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.