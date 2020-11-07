في زمن كورونا.. متى يمكننا التوقف عن ارتداء الكمامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بات ارتداء أقنعة الوجه "الكمامات"، أمرا إلزاميا في أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم، لكن متى يمكننا التوقف عن ارتداءها؟.

أصبحت أقنعة الوجه جزءًا متأصلًا في الحياة اليومية لدرجة أنه من الصعب الآن تخيل الذهاب إلى المتاجر وعدم ارتداءها، والآن كل دولة حول العالم تقريبًا لديها تشريعات مطبقة لارتدائها في أماكن عامة مختلفة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

وأظهرت الأبحاث أن ارتداء قناع الوجه يساعد في منع الآخرين من الإصابة بالفيروس إذا كنت معديًا، إضافة إلى حمايتك من الأشخاص المصابين الآخرين.

لكن الجدل الدائر حول أقنعة الوجه أدى إلى انقسام الكثيرين، حيث رأى البعض أنها تعد انتهاكًا لحقوقهم، في حين يرى آخرون أنها أداة مفيدة للحفاظ على أنفسهم والآخرين في مأمن من كوفيد-19، وبغض النظر عن موقفك، فإن فيروس كورونا سيظل موجودا في المستقبل، وسنحتاج إلى "كمامات" لحمايتنا منه.

متى يمكننا التوقف عن ارتداء الأقنعة؟

لسوء الحظ، يتفق معظم الخبراء على أننا لن نتمكن من التوقف عن ارتداء الأقنعة لفترة طويلة من الوقت، وبالتأكيد ليس في المستقبل القريب.

وفقًا لـ WebMD، لن نتمكن من التوقف عن ارتداء الأقنعة إلا عند تحقيق أحد الأمور التالية:

- يتوفر لقاح فعال (ويتم استخدامه على نطاق واسع بما يكفي لتقليل عدد حالات كوفيد-19 بشكل كبير).

- نحقق "مناعة القطيع" ضد فيروس كورونا.

- إذا أصبحنا جميعًا محصنين بشكل طبيعي ضد الفيروس.

وأوضح الدكتور مارك كورتيبيتر، الطبيب وخبير الدفاع البيولوجي، العديد من الأسباب الرئيسية لاستمرار الالتزام بأقنعة الوجه.

أحد الأسباب هو صعوبة تلقيح مثل هذا العدد الهائل من السكان في جميع أنحاء العالم، وأوضح: "قد يتم إعطاء الأولوية للأفراد في المجموعات المعرضة لخطر أكبر على الآخرين، حتى إذا كنت ترغب في الحصول على اللقاح، فقد لا تتمكن من الحصول عليه على الفور، وقد يعاني الآخرون في مجتمعك من حالات طبية تمنع التطعيم".

ويضيف: "قد تتطلب بعض اللقاحات معززًا واحدًا أو أكثر لتوفير أقصى قدر من الحماية، مما يعني أنه يتعين عليك الحصول على جرعة أخرى بعد فترة زمنية معينة، لكنك لن تعرف أين يوجد أي شخص آخر في جدول التطعيم الخاص به، وبالتالي مدى حمايته، لذلك، ستظل بحاجة إلى حماية نفسك عندما تكون حول الآخرين."

عامل رئيسي آخر هو فعالية أي لقاح جديد، حيث لا تتمتع اللقاحات بالضرورة بنسبة نجاح 100٪ أو القدرة على منع العدوى مرة أخرى إلى الأبد.

ويفسر الدكتور كورتيبيتر الأمر: من الناحية المثالية، ستوفر اللقاحات حماية كاملة من المرض وتمنع الشخص من أي خطر لنقل الفيروس؛ ومع ذلك، يمكن أن توفر اللقاحات أيضًا مجموعة من الحماية من المرض أو تقلل جزئيًا من فرصة إطلاق الفيروس في إفرازاتنا، لذلك من المفيد أن نظل حذرين حتى نعلم، لقد رأينا انتشارًا بدون أعراض يحدث مع عدوى فعلية، لذلك يظل هذا احتمالًا بعد التطعيم حتى نحصل على المزيد من البيانات، ونظرًا لأن اللقاحات يتم طرحها بسرعة كبيرة ، فلن يكون لدينا أي بيانات عن الحماية طويلة الأجل".

ويواصل: "قد يستغرق فهم فعالية اللقاحات على المدى الطويل من شهور إلى سنوات، حتى لو كان لديك استجابة جيدة للقاح، فإن الوقت فقط هو الذي يمكنه معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى معززات تتجاوز جدول التطعيم الأولي للحفاظ على الحماية".