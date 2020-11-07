علاقات عاطفية وطبطبة من الغريب.. السر وراء هروب فتيات من المنزل

علاقات و مجتمع

صورة لفتاة مرفقة باستغاثة من أسرتها للمساعدة في البحث عن مكانها، بعدما تغيبت عن أنظارهم، تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أيام قليلة مرت، وعثر على جثة الفتاة المعروفة بـ"فتاة أسوان".

ومن هنا كثفت الجهات الأمنية التحريات لفك اللغز حول الواقعة، التي أثبتت أن علاقة عاطفية ربطت الفتاة بشاب، كان الدافع وراء هروبها من منزل أسرتها، وبخلافات بينهما أقدم على قتلها وإخفاء جثتها بمساعدة صديقه "سائق التوك توك".

"العلاقات العاطفية" كانت كلمة السر وراء تكرار وقائع اختفاء فتيات من منازلهن، فواقعة "فتاة أسوان"، لم تكن الأولى إذ سبقتها عدد من الفتيات اتبعن الطريقة ذاتها.

فتاة قويسنا مع حبيبها في القناطر

"أختي الدكتورة إنجي خرجت من إمبارح ومرجعتش.. أرجوكم ساعدونا"، رسالة استغاثة من شاب يُدعى "محمد" عن اختفاء شقيقته طالبة بكلية الصيدلة، بعد مشاهدتها للمرة الأخيرة تستقل "توك توك".

مشاعر الرعب والقلق عاشتها الأسرة طيلة أيام للبحث عن ابنتهم المتغيبة، وسط مخاوف اختطافها، لكن تحريات النيابة أثبتت أن الفتاة هربت من منزلها متجهة إلى القناطر الخيرية بصبحة حبيبها، الذي واعدها بالزواج.

وعقب 3 أيام من اختفاء الفتاة، عثرت عليها الأجهزة الأمنية في منطقة القناطر، وتبين أنها على خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها، وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفياً منذ سبعة أشهر عن طريق الإنترنت، واتفقت معه على الزواج هرباً من المشاكل الأسرية.

فتاة الإسكندرية لقت الطبطبة مع أحمد

"أنا اتبعتلي فويس لمامة البنت دي من شوية على الواتساب وحقيقي الأم في حالة يرثى لها وبتترجى كل واحد أنه يساعدها باللي يقدر عليه فأرجوكوا حاولوا تشيروا البوست على قد ماتقدروا وكل واحد يدور في المنطقة اللي ساكن فيها ويسأل، فرح إبراهيم سماحة طالبة في ثانية إعدادي اختفت" منشور تداول قبل، قرابة 3 أيام، عن اختفاء فتاة تدعى "فرح إبراهيم" في الصف الثاني الإعدادي.

الاختطاف كان الهاجس الذي راود أسرة الفتاة، حرر الأب محضرا بقسم شرطة سيدي جابر، حمل رقم 10270 لسنة 2020 إداري سيدي جابر، يفيد تغيب ابنته عن المنزل، بعد خروجها لشراء بعض المستلزمات.

72 ساعة كانت مدة البحث التي استغرقتها المباحث الجنائية حتى تتمكن من كشف اللغز حول اختفاء الفتاة، التي جرى العثور عليها، بعدما قررت الهرب من منزل أسرتها، بسبب المعاملة القاسية: "ماما هددتني تضربني بعصاية خشب وتقول لبابا وفعلًا ده اللي حصل، وضربوني جامد، عشان كده مشيت".

الضرب الذي تلقته الفتاة كان الدافع وراء الهرب، خاصة بعدما ارتبطت عاطفيًا بشاب يدعى "أحمد"، وهو من رواد تطبيق "التيك توك": "كنت عارفة واحد اسمه أحمد من التيك التوك، وكان حد مهتم بيا وبيسمعلي، نزلتله القاهرة ملقتهوش، لكن هناك قابلت واحد اسمه عمرو رضوان صعبت عليه ووداني لأسرته الأيام دي"، وعادت الفتاة لأسرتها، التي سرعان ما احتضنتها.

جوازة في السر وراء هروب فتاة المرج

بسنت ممدوح أو "فتاة المرج" الاسم الذي عرفت به الفتاة الجامعية، بعدما تداولت صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة البحث عنها، قبل أن تكثف الأجهزة الأمنية جهودها، وتعثر على الفتاة، وكانت المفاجأة بأنها كانت متزوجة من زميل لها دون معرفة أسرتها.

بدأت قصة "فتاة المرج" صاحبة الـ21 عامًا، بمنشور تداوله رواد "السوشيال ميديا"، فكتبت إحدى الفتيات على مجموعات "فيسبوك"، "يا جماعة دي بنت أخت واحدة صحبتي متغيبة من يوم 25 لحد الآن.. كلمت مامتها قالتلها خمس دقايق وتوصل ومن ساعتها تليفونها اتقفل ومش عارفين ايه اللي حصلها".

وكان المنشور المتداول جاء بعد يومين من اختفاء بسنت، الذي جاء يوم 25 نوفمبر الماضي، وكان آخر ما أجرته هو مكالمة هاتفية لوالدتها تحدثها فيها عن وجبة الغداء، تطمئنها بأن أمامها 10 دقائق وتصل للبيت، يومان ولم تصل الفتاة ما جعل أقرابها يتحركون للبحث عنها، وتتبع كاميرات المراقبة في محيط اختفائها، فقد ترجلت من محطة مترو المرج، واستقلت ميكروباص، كما أوضحت كاميرات المراقبة، حيث كان الميكروباص، دون أرقام، وله شباك واحد فقط، وكان معها سيدة وهو ما أثار الريبة في النفوس.

اختفاء "بسنت" دفع والدها "ممدوح. ع"، 50 عامًا، موظف بهيئة النقل العام، لتقديم بلاغ لقسم شرطة المرج، ولم يتهم الأب أو يشتبه في أحد جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

بدأت قوات الشرطة في إجراء تحرياتها حول اختفاء فتاة المرج، وبعد البحث عنها لأيام قليلة وجدوا أنها متزوجة من شخص يدعى "علاء"، وذلك من يوم 30 أكتوبر الماضي، وأعادوا الفتاة إلى أهلها.