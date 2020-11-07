الشرنوبي يرقص شعبي في فرح هنادي مهنا.. "بيعمل كده ليه"

علاقات و مجتمع

وسط عدد كبير من نجوم الفن احتفل الفنان أحمد خالد صالح بزواجه من هنادي مهنا، في حفل شهده أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتداول مقطع فيديو للفنان محمد الشرنوبي، عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يرقص بالطريقة الشعبية على إحدى الأغاني، برفقة زوجته راندا رياض.

وتفاعل معه المتابعون في التعليقات على مقطع الفيديو: "هو بيعمل كده ليه" "بيموت في الأغاني الشعبي" "هو فرحان أكتر من العريس كدا ليه".

حفل زفاف أحمد صالح وهنادي مهنا

وفي حضور عدد كبير من نجوم الفن، احتفل الفنانان أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بحفل زفافهما أمس، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

"هنادي" قدمت أغنية جديدة جرى تأليفها خصيصا لإهدائها للعريس في حفل الزفاف، وسجلتها بصوتها وقدمتها في بداية الحفل، خلال رقصهما "سلو".

وتضمنت كلمات الأغنية الجديدة: "عالم جديد بسافر له.. كل ما بشوف عيونه جت في عيني.. هو الوحيد في الدنيا دي اللي نفسه أعيش له طول سنيني.. أنا من زمان بحلم بقربه.. وصورته مرسومة في خيالي.. أنا لو حكيت مش هقدر أوصف قد إيه شاغلي بالي.. مابتطمنش غير جمبه.. مبجريش إلا بس عليه".

وأطل العريس، ببدلة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، والتي تتكون من سترة بيضاء مزينة بـ"ياقة" سوداء، مع رابطة عنق "بابيون" قاتمة اللون، وقميص أبيض، محتفظا بذقنه وشاربه.

وظهرت العروس بفستان طويل وفضفاض، والذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة وبدون أكمام، مع تسريحة شعر انسيابية مزودة ببعض التموجات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من حفل الزفاف أظهر لحظات تفاعل والدة العريس مع العروسين.

وظهرت زوجة الفنان الراحل، بفستان أسود لامع وفضفاض، مع حجاب أبيض تقليدي، وهي تشارك ابنها وعروسته بالرقص.

جدير بالذكر أن والدة أحمد خالد صالح، نادرة الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، إلا في مرات بسيطة للغاية.