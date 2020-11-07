الذيل والرئة.. تناول هذه الأجزاء من الدجاجة "يضر بصحتك"

صحة

تعد الدجاج من الوجبات الأساسية على مائدة الطعام نظرا لكونها غذاء صحيا، وقد ينصح بها أحيانا كبديل للحوم الحمراء، لأنها من اللحوم البيضاء الغنية بالبروتين، كما تحتوي على كمية قليلة من الدهون مقارنة بالأغذية الحيوانية الأخرى.

وهناك بعض أجزاء الدجاج التي لا ينصح بتناولها لضررها على الصحة، منها كما ذكرها موقع "روسيا اليوم".

ذيل الدجاج

الكثير من الطفيليات والبكتيريا تتواجد على ذيل الدجاج، ولذلك لا ينصح بالاستهلاك المفرط لهذا الجزء من الطائر، لأنه يؤثر سلبا على الصحة.

كذلك التوقف عن تناول رئتي الدجاج، وذلك لوجود الكثير من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها حتى عن طريق المعالجة الحرارية، نظرا لمقاومتها لدرجات الحرارة المرتفعة.

وأكدت المقالة، أن تناول هذه القطعة من الدجاجة، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية لجسم الإنسان.

جلد ورأس الدجاجة

وفي رأس الدجاجة، يمكن أن تتراكم بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان، وكذلك جلد الدجاج لاحتوائه على العديد من الدهون والطفيليات والبكتيريا على سطحه.

فوائد الدجاج

مصدر غني بالبروتين.

ويساعد على إنقاص الوزن.

ففي دراسةٍ نُشرت في مجلة "Nutrition" عام 2003، أُجريت على مجموعة من السيدات اللواتي يعانين من فرط الوزن واتبعنَ نظاماً غذائياً منخفضاً بالسعرات الحرارية مع الاعتماد على الدجاج أو على اللحم البقري كمصدر رئيسي للبروتين وممارسة التمارين الرياضية، فقد أظهرت النتائج خسارة الوزن، وانخفاض نسبة الدهون، ومستوى الكوليسترول الكلي.