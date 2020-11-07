الامارات | بعد 14 ولداً.. زوجان يرزقان بالبنت الأولى في أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 14 ولداً.. زوجان يرزقان بالبنت الأولى في أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رُزِقَ زوجان من ولاية ميشيغن الأميركية أخيراً مولودة أنثى أولى.. بعد 14 صبياً.

ونقلت صحيفة «ديترويت فري برس» المحلية عن الوالد جاي شواندت قوله «الفرحة تغمرنا، ونحن متحمسان جداً لفكرة انضمام ماغي جاين إلى عائلتنا».

وولدت ماغي جاين في مستشفى بمدينة فراند رابيدس، قرب بحيرة ميشيغن، وبلغ وزنها 3,4 كيلوغرامات.

وأضاف شواندت «ماغي أجمل هدية كان يمكن أن نتمناها».

وكانت الأم كيتيري شواندت قد توقعت عام 2014 أن يؤدي إنجابها فتاةً إلى «صدمة» في العائلة التي تملك برنامج تلفزيون الواقع الخاص بها ويحمل عنوان «14 أوتدورز مِن» (14رجلاً يحبون المساحات الكبيرة).

وقال الابن البكر تايلر (28 عاماً) مازحاً «لا أعتقد أن والدتي تملك أي قطعة ثياب زهرية اللون».

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