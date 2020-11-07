5 علامات تشير إلى تمزق "كيس المبيض" لدى المرأة.. لا يجب تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يكون الألم المفاجئ في البطن أو الحوض عند المرأة من أعراض تمزق كيس المبيض، لذا لا بد من معرفة هذه الأعراض لتلقي العلاج المناسب، وفق ما ذكر موقع "blackdoctor".

1- الدوار:

يمكن أن يشير هذا إلى وجود نزيف شديد في بطنك، وتشمل الأعراض الأخرى للنزيف تغيرات في الرؤية وتسارع ضربات القلب، ولا تتسبب جميع الأكياس الممزقة في حدوث نزيف مفرط، ولكن تكون أكثر عرضة للخطر إذا تناولت أدوية سيولة الدم أو كنت تعاني من اضطراب النزيف.

2- الغثيان أو القيء:

اعتمادا على الكيس، يمكن للمحتويات التي تتسرب إلى بطنك من الكيس أن تجعلك مريضا حقا.

3- التنفس بمعدل سريع:

إن أعراض التنفس بشكل أسرع هي استجابة جسمك لما يحدث، وقد يصاحبها أيضا معدل ضربات القلب المرتفع.

4- البرودة ورطوبة الجلد:

شارك المرضى أنهم شعروا بفرق حقيقي للغاية في بشرتهم على راحة اليد واليدين والذراعين، ويبدو أن الشعور بالقشعريرة منتشر في جميع أنحاء الجسم.

5- النزيف المهبلي:

يمكن لبعض أكياس المبيض الممزقة أن تسبب الكثير من النزيف، وهذه تحتاج إلى علاج طبي على الفور، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي فقدان الدم إلى انخفاض تدفق الدم إلى أعضائك، وفي حالات نادرة، يمكن أن يتسبب هذا في الوفاة.