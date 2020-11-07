تسريحات شعر الفاشينيستا هلا عبدالله... بين الطفولة والغرابة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 01:46 مساءً - تعد هلا عبدالله المعروفة على إنستقرام بـ TheHala، إحدى أشهر الفاشينيستا السعوديات، التي استطاعت أن تلف الأنظار بلوكاتها الجريئة والعصرية التي لا تشبه أحداً في عالم الجمال والموضة في العالم العربي.

وفي هذا المقال، رصدنا مجموعة من تسريحات شعر هلا عبدالله ظهرت بها على إنستقرام، وهي تسريحات تجمع بين الطفولة حيناً والغرابة أحياناً أخرى.



تسريحة الضفائر المزينة بالورود

تسريحة الضفائر المزينة بالورود



إنها تسريحة غريبة وجريئة، وفي الوقت نفسه تحمل لمسة طفولية، وقد اعتمدتها هلا عبدالله في إحدى صورها عل إنستقرام. ترتكز هذه التسريحة على جعل كامل الشعر ضفائر صغيرة مزينة في نهايتها بورود حمراء طبيعية من الحجم الكبير، فهل تجرؤين على تجربتها؟

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تسريحة ذيل الحصان المزدوجة

تسريحة ذيل الحصان المزدوجة



مؤخراً، ظهرت العديد من النجمات ومدونات الموضة بتسريحة ذيل الحصان المزدوجة، وهي تسريحة طفولية تعود الى التسعينيات، إلا أنها لم تعد تقتصر على الفتيات الصغيرات. ويمكنك اعتمادها على طريقة الفاشينيستا هلا عبدالله، بحيث تجعلين الغرة على شكل ذيلي حصان جانبيين مع ترك باقي الشعر منسدلاً على الظهر. هذه التسريحة ملائمة للإطلالات اليومية أو لأيام الدراسة.

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تسريحة الكعكة المزدوجة

تسريحة الكعكة المزدوجة



من منا لم يجرب يوماً تسريحة الكعكة المزدوجة؟ فهي تسريحة طفولية رائجة جداً وملائمة لمختلف الأوقات، كونها مريحة وعملية جداً. وقد اعتمدتها مؤخراً هلا عبدالله في إحدى إطلالاتها عبر إنستقرام. وهي ترتكز على جعل الشعر قسمين ولفهما على شكل كعكتين جانبيتن.

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تسريحة الكيرلي المزينة بالفراشات الملونة

تسريحة الكيرلي المزينة بالفراشات الملونة



استخدمت الفاشينيستا السعودية هلا عبدالله تسريحة الكيرلي المنسدلة بأسلوب طفولي مميز، حيث زينتها بعدد كبير من بالكليبس ذي الحجم الصغير على شكل فراشات ملونة، وقد أثبتت فيها أسلوبها الجريء والغريب ولوكها المختلف عن غيرها.

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تسريحة ذيل الحصان العالية مع الغرة المبللة

تسريحة ذيل الحصان العالية مع الغرى المبللة



لا شك أن تسريحة ذيل الحصان العالية هي من أكثر تسريحات الشعر رواجاً بين النساء من مختلف الأعمار. إلا أن الفاشينيستا هلا عبدالله اعتمدتها بلمسة غريبة ومميزة من خلال الغرة المبللة المنسدلة بشكل عفوي على الجبين وجانبي الوجه.

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