طبعات الأزهار تزيّن أزياءك الشتوية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 01:46 مساءً - تكاد طبعات الأزهار لا تغيب عن أي موسم من المواسم، وكأنها استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة ثابتة على لائحة صيحات الموضة العالمية. ففي موسم الربيع والصيف، نراها تزيّن الأزياء بأحجامها المتنوّعة وألوانها المنعشة التي تحاكي أجواءه بامتياز، وفي موسم الخريف والشتاء تدخل إلى مجموعات الدور العالمية لتُحدث نوعاً من التحدّي للأجواء الباردة.



The Origins Of Floral Fashion متى ظهرت صيحة طبعات الأزهار؟

متى ظهرت صيحة طبعات الأزهار



البداية كانت من الشرق، حيث بدأ التجار بشراء الأقمشة الحريرية المنقوشة بالأزهار الاستوائية، وبيعها بأثمان باهظة جداً في دول الغرب، خاصة أن قماش الحرير المزخرف كان فاخراً جداً ولا يمكن شراؤه إلى من قبل الأوروبيين الميسورين.

وفي القرن السادس عشر، ظهرت نقوش الأزهار على قماش الدانتيل الذي كان بمثابة زينة للأقمشة الأخرى، يُضاف إلى طرف الثوب لإضافة مزيد من الفخامة عليه.

ومع بداية القرن السابع عشر، بدأت نقشة الأزهار تزيّن الأقمشة السميكة والمزخرفة الآتية من بلاد فارس، خاصة في الحقبة الإسلامية أوائل هذا القرن، ولعلّ أبرز هذه النقوش كانت زهرة التوليب إلى جانب الرمان والكروم والتي غالباً ما كانت تأتي بلمسة مخملية.

أما بداية القرن الثامن عشر، فقد شهدت ابتكاراً في هذه الصيحة حيث ظهر القماش القطني المطبوع أو ما يُعرف بالـChintz، والذي يتميّز بطبعاته الزهرية المكثّفة على قماش لامع، وكان التجار البريطانيون والهولنديون أوّل من استورده من الهند.

واستمرت صيحة الأزهار بالتطوّر إلى يومنا هذا، ولموسم خريف وشتاء 2020-2021، لم تغب نقشة الأزهار عن المجموعات حيث غطّت الأقمشة على اختلافها أنواعها، وكأنها تنبئنا بفصل منعش رغم برودته، وقد كان لافتاً ثلاثة أنواع من هذه النقشة.

تابعي المزيد : موديلات فساتين مطبعة بنقشة الأزهار

طبعات الأزهار الكبيرة

طبعات الأزهار الكبيرة



ظهرت الأزهار بأحجامها الكبيرة على أقمشة خريف وشتاء 2020-2021 وبدت جريئة ولافتة. وما زاد من جرأتها، لوحة الألوان التي اتّسمت بها والتي لم تكن كلاسيكية أبداً. فرأينا الأزهار الخضراء الزاهية تتناثر على الأقمشة مع لمسة استوائية منعشة في عرض درايز فان نوتن Dires Van Noten ، كما ظهرت بأحجام متفاوتة في مجموعة زهير مراد Zuhair Murad.. إلا أن الأبرز كانت تلك الأزهار المتفتحة والضخمة التي زيّنت الفساتين الحريرية الناعمة بأسلوب كارولينا هيريرا Carolina Herrera. أما في عرض ريشارد كوين Richard Quinn فقد ظهرت الرسومات بأسلوب ثلاثي الأبعاد جعلها من الأزهار تبدو وكأنها حقيقية وفوّاحة.

تابعي المزيد : بالصور: هكذا ترتدين نقشة الأزهار هذا الموسم



طبعات الأزهار الناعمة

طبعات الأزهار الناعمة



لم تكن الأزهار بأحجامها الضخمة الصيحة الوحيدة التي برزت في عروض خريف وشتاء 2020-2021، فقد كان للأزهار الناعمة والصغيرة حضورها اللافت الذي عكس الكثير من النفحات الأنثوية في إطلالات العارضات.

في عرض توري بورتش Tory Burch برزت هذه الصيحة بأسلوب مبتكر، تم تنفيذه على يد الفنانة الأميركية فرانشيسكا ديماتيو التي شكّلت مصدر إلها المصمّمة. فكانت النتيجة نقوشاً أنثوية وريفية إلى حد ما، زيّنت البذلات الضيّقة والفساتين والتنانير الفضفاضة.

وفي عرض أنا سوي Anna Sui، رافقت الأزهار نفحات بوهيمية غريبة، فبدت معها الإطلالات غامضة بعض الشيء، مع الكثير من اللمسات العصرية والعفوية.

أما في مجموعة بالنسياغا Balenciaga، فقد أراد المصمم الشاب ديمنا فازاليا Demna Gvasalia أن يُدخل بعض الاستثناءات إلى مجموعته السوداء للدار الفرنسية، فزيّن بعض التصاميم بطبعات الورود الناعمة.

تابعي المزيد : الأقمشة المطبعة بالورود موضة ربيع 2020



طبعات بأسلوب الفينتاج

طبعات الأزهار الناعمة



كلّما عدنا إلى الزمن القديم، رأينا الأزهار بطبعتها التجريدية التي تعكس رومنسية جريئة في الإطلالات.

في عرض موسكينو Moschino رأينا الأزهار القديمة متناثرة على الأقمشة بانسجام لافت مع الصور الظليّة الكبيرة التي سيطرت على أجواء العرض المستوحاة من أزياء الملكة ماري أنطوانيت وأسلوب حياتها.

أما علامة أكني ستوديوز Acne Studios فقد استوحت طبعات الأزهار من الماضي وزيّنت بها أقمشة الجاكار المخملي بأسلوب مزركش.

ولم تغب طبعات الأزهار بأسلوب الفينتاج عن عروض كثيرة أخرى مثل مارني Marni وتامبرلي لندن Temperley London وزيمرمان Zimmermann.. وغيرها من العروض التي حرصت على إدخال الصيحة المنعشة إلى هذا الموسم البارد.

تابعي المزيد : صيحة الورود المطبعة لإطلالة منعشة هذا الموسم