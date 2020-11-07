- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 01:46 مساءً - يحلّ فصل الخريف بأجوائه المتقلّبة ضيفاً يحمل معه الكثير من الصيحات والاتجاهات التي تحثّك على اختيار الإطلالة الأكثر أناقة، والاستمتاع بأيامه المشمسة والباردة في آن معاً. فما قدّمه مصممو الأزياء لهذا الموسم، سيكون دليلاً شاملاً لخياراتك المقبلة ويبعث في حضورك إشراقة لا مثيل لها.
إعداد وتنسيق: جهاد حجيلي
شعر: إيلي إسبر
مكياج: إيلي ستيفان
الملابس والإكسسوارات: ELISABETTA FRANCHI , FENDI , VALENTINO , NEMOZENA ,MARELLA ,MAXMARA
فستان بني طويل
حزام من الجلد البني
كلاهما من Elisabetta Franchi
عقد من Fendi
حذاء من Valentino
تابعي المزيد : تعرفي الى صيحة احذية الفاشينيستا هذا الخريف
سروال مزيّن بالكسرات
قميص مع عقدة عريضة
معطف مزيّن بالمربّعات
جميعها من Nemozena
خاتم من Fendi
أقراط من Elisabetta Franchi
تابعي المزيد : مجوهرات النجمات المفضلة هذا الخريف
بانشو مطرّز
تنورة من الدنيم
جزمة من الجلد
جميعها من Valentino
نظارات شمسية من Fendi
تابعي المزيد : تنسيق الجاكيت الجينز في الخريف من وحي الفاشينيستا
سروال قصير
سترة مزيّنة بالأزرار
كلاهما من Marella
جزمة من الجلد
عقد من المعدن
كلاهما من Valentino
خاتم من Fendi
توب من Nemozena
تابعي المزيد : صيحة حقائب الفاشينيستا المفضلة هذا الخريف
معطف من Elisabetta Franchi
حذاء من Valentino
خاتم من Fendi
تابعي المزيد : ألوان مناكير ستعشقينها هذا الخريف
قميص أسود مزيّن بالكشكش
حذاء من الجلد اللامع
كلاهما من Max Mara
حزام من Fendi
عقد من Elisabetta Franchi
تنورة من Nemozena
تابعي المزيد : أناقة البيج والأبيض في مجموعة رالف لورن لما قبل الخريف
سترة مقلّمة ومزيّنة بالكشكش
تنورة من قماش الدنيم
كلاهما من Max Mara
عقد من Elisabetta Franchi
نظارات شمسية من Fendi
تابعي المزيد : حقائب اليد الدائرية عشق الفاشينيتسا هذا الخريف
كانت هذه تفاصيل خبر ٧ تنسيقات من الخليج 365 لإطلالتك الخريفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.