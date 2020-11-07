٧ تنسيقات من الخليج 365 لإطلالتك الخريفية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 نوفمبر 2020 01:46 مساءً - يحلّ فصل الخريف بأجوائه المتقلّبة ضيفاً يحمل معه الكثير من الصيحات والاتجاهات التي تحثّك على اختيار الإطلالة الأكثر أناقة، والاستمتاع بأيامه المشمسة والباردة في آن معاً. فما قدّمه مصممو الأزياء لهذا الموسم، سيكون دليلاً شاملاً لخياراتك المقبلة ويبعث في حضورك إشراقة لا مثيل لها.



إعداد وتنسيق: جهاد حجيلي

شعر: إيلي إسبر

مكياج: إيلي ستيفان

الملابس والإكسسوارات: ELISABETTA FRANCHI , FENDI , VALENTINO , NEMOZENA ,MARELLA ,MAXMARA



فستان بني طويل

حزام من الجلد البني

كلاهما من Elisabetta Franchi



عقد من Fendi

حذاء من Valentino

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سروال مزيّن بالكسرات

قميص مع عقدة عريضة

معطف مزيّن بالمربّعات

جميعها من Nemozena



خاتم من Fendi

أقراط من Elisabetta Franchi

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بانشو مطرّز

تنورة من الدنيم

جزمة من الجلد

جميعها من Valentino



نظارات شمسية من Fendi

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سروال قصير

سترة مزيّنة بالأزرار

كلاهما من Marella



جزمة من الجلد

عقد من المعدن

كلاهما من Valentino



خاتم من Fendi

توب من Nemozena

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معطف من Elisabetta Franchi

حذاء من Valentino

خاتم من Fendi



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قميص أسود مزيّن بالكشكش

حذاء من الجلد اللامع

كلاهما من Max Mara



حزام من Fendi

عقد من Elisabetta Franchi

تنورة من Nemozena



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سترة مقلّمة ومزيّنة بالكشكش

تنورة من قماش الدنيم

كلاهما من Max Mara



عقد من Elisabetta Franchi

نظارات شمسية من Fendi

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