كيف تحصلين على حقك "لو جوزك منعك من المشاركة في الانتخابات"؟

علاقات و مجتمع

مع صباح اليوم انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي تستمر لمدة يومين في 13 محافظة.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، بما في ذلك عقوبة منع الزوجة لزوجته أو الأب لابنه، من المشاركة في الانتخابات أو التصويت على نحو معين.

ووفقًا للقانون، يعاقب بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في الانتخاب الجارية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.

وفي حال تعرض المرأة لمثل هذا الموقف من زوجها، يمكنها اللجوء لمجلس القومي للمرأة، وذلك بحسب تصريح أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، لـ"هن"، إذ يمكن للزوجة في هذه الحالة الاتصال بالخط الساخن للمجلس وهو "15115" وهو يعمل بداية من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، أو مراستلهم على رقم "الواتس آب" وهو: "01007525600".

وتابعت "أمل" أنه حتى الآن لم تتلق مثل هذه الشكاوى من سيدات تعرضن للمنع في المشاركة الانتخابية من أزواجهن.

انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

ويحق لنحو 29 مليونا و476 ألفا و387 ناخبا التصويت في 10292 لجنة فرعية، بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدرة بنحو 141 مقعدا انتخابيا، 2085 مرشحا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وفي نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية، 284 مرشحا أساسيا، على دائرتين وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية: الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد.

وفي الدائرة الثالثة وهي "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 42 مقعدا ويتنافس فيها قائمة أبناء مصر والقائمة الوطنية من أجل مصر.