رسالة من أحمد خالد صالح لـ هنادي مهنا بعد الزفاف: مش عايز أتجوز كده وخلاص

علاقات و مجتمع

رسالة رومانسية وجهها الفنان أحمد خالد صالح، لزوجته الفنانة هنادي مهنا، عقب حفل زفافهما بالأمس، وسط احتفال أقاربهما وأصدقائهما من الوسط الفني.

ونشر "أحمد" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا من حفل الزفاف، معلقًا عليها: "هبقالك أب وزوج صالح شايفك بيتي وشايفك بنتي.. مش عايز أتجوز كدة وخلاص.. أنا عايز أتجوزك أنتي".

حفل زفاف أحمد صالح وهنادي مهنا

وفي حضور عدد كبير من نجوم الفن، احتفل الفنانان أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بحفل زفافهما أمس، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

"هنادي" قدمت أغنية جديدة جرى تأليفها خصيصا لإهدائها للعريس في حفل الزفاف، وسجلتها بصوتها وقدمتها في بداية الحفل، خلال رقصهما "سلو".

وتضمنت كلمات الأغنية الجديدة: "عالم جديد بسافر له.. كل ما بشوف عيونه جت في عيني.. هو الوحيد في الدنيا دي اللي نفسه أعيش له طول سنيني.. أنا من زمان بحلم بقربه.. وصورته مرسومة في خيالي.. أنا لو حكيت مش هقدر أوصف قد إيه شاغلي بالي.. مابتطمنش غير جمبه.. مبجريش إلا بس عليه".

وأطل العريس، ببدلة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، والتي تتكون من سترة بيضاء مزينة بـ"ياقة" سوداء، مع رابطة عنق "بابيون" قاتمة اللون، وقميص أبيض، محتفظا بذقنه وشاربه.

وظهرت العروس بفستان طويل وفضفاض، والذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة وبدون أكمام، مع تسريحة شعر انسيابية مزودة ببعض التموجات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من حفل الزفاف أظهر لحظات تفاعل والدة العريس مع العروسين.

وظهرت زوجة الفنان الراحل، بفستان أسود لامع وفضفاض، مع حجاب أبيض تقليدي، وهي تشارك ابنها وعروسته بالرقص.

جدير بالذكر أن والدة أحمد خالد صالح، نادرة الظهور ولا تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، إلا في مرات بسيطة للغاية.