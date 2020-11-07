"خد بالك" زوائد صفراء جلدية تكشف ارتفاع الكوليسترول في الدم

صحة

أحيانا لا تظهر أي أعراض على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية وبالتالي زيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث يحد من وصول الدم إلى القلب وبقية الجسم.

علامات تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

وليس من السهل دائما معرفة ما إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول، حيث لا توجد أي أعراض واضحة للحالة، إلا أنه يمكن تحديدها أحيانا من خلال ظهور زوائد صفراء على الجلد، والتي قد تكون بمثابة علامة تحذيرية.

وتميل الزوائد، التي تُعرف أيضا باسم "اللويحة الصفراء" وينتج عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، أي تجمع محدد باللون الأصفر للكوليسترول تحت الجلد، بحسب ما ذكره موقع "عربية".

ويمكن أن تتنوع اللويحة الصفراء في الحجم، بدءا من رأس الدبوس الصغير إلى حجم حبة العنب. وعادة ما تكون مشابهة لنتوء تحت الجلد، وقد تظهر بلون أصفر أو برتقالي.

وقد تكون هذه الكتل الصفراء زوائد فردية معزولة أو قد تتطور في شكل مجموعات، وقد تظهر في أي مكان من الجسم.

أسباب ارتفاع الكوليسترول

وقد يكون سبب ارتفاع الكوليسترول هو تناول الكثير من الأطعمة الدسمة، أو عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية.

وتسهم السمنة والتدخين وشرب الكثير من الكحول في رفع مستويات الكوليسترول.

ويمكن أن تساعد الأدوية في الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة، ولكن من المهم أيضا الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ويجب تناول الفاكهة والخضراوات كل يوم، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة كل أسبوع.