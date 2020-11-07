أميرة كرارة: "بخاف من مراتي وبحب أغسل المواعين"

علاقات و مجتمع

كشف الفنان أمير كرارة، عن الكثير من الجوانب والأسرار الشخصية في حياته، وذلك أثناء لقائه في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

ومن ضمن ما تحدث عنه "أمير" هو حبه لغسل المواعين منذ صغره: "كان عشان عشان أخد من والدتي فلوس لازم أشتري ليها حاجة أو أغسلها المواعين.. بقيت بحب أغسل المواعين ودلوقتي ساعات بعمل كدة وأنا كبير.. حتى لما باكل في طبق بقوم أغسله بنفسى أحيانًا".

وانتقل "أمير" في حديثه عن قصص الحب في حياته أثناء طفولته واصفًا حاله: "كنت بحب على نفسي.. كنت بحب كل شوية"، موضحًا أنه عندما كبر لم يحب إلا زوجته، معترفًا أنه يخاف منها: "ساعات بخاف منها لكن مش خوف اللي هو بترعب" لكنه يخاف بالفعل على أبنائه بشكل مرضي.

وقال "أمير" خلال لقائه إن والده تزوج على والدته، ورغم أنه لم يقبل ذلك وقتها، لكن علاقته حاليًا أصبحت طيبة بإخوته من الأب وبزوجة والده، ويتواصل معها باستمرار.

واعترف أمير كرارة أنه تحدث مع طبيب نفسي عن مشكلة لديه، قائلًا: "قولت له والله يا دكتور أنا مشكلتي أني حاسس بقالي 3 سنين إني هاموت ورد عليا وقالي ومت؟ قولت له لأ قالي مش هتموت والراجل أقنعني في ثانية أني مش عارف أعيش مبسوط ولا عارف أموت وأريح نفسي"، لافتًا إلى أنه سافر لطبيب كبير في الخارج من أكبر الأطباء وتحدث معه عن مشاكله خاصة أنه كان يشعر بالدوار بشكل مفاجئ وأجرى كل التحاليل والإشاعات اللازمة وأعطاه الطبيب شهادة أنه سليم ومعافى.

وحكى عن موقف محرج لم ينسه طوال حياته، حيث طرده مخرج من موقع التصوير أثناء مشاركته في بداية مسيرته الفنية في دور مع الفنان عادل إمام، مشيرًا إلى أنه كان متوترا بسبب وقوفه أمام الزعيم مما جعل المخرج يطرده من موقع التمثيل، ويقول له إنه لا يصلح للتمثيل أبدًا، مشددًا على أنه لا يحب أن يتعرض أحد لهذا الموقف الصعب.

وأوضح "كرارة" أنه لا يحب مسلسله "الطبال" ويتمنى أن يمسحه بـ"أستيكة" من تاريخه الفني، لافتًا إلى أنه شعر بفشل غير طبيعي وشعر باليأس وكان سيعتزل التمثيل وقتها، لافتًا إلى أنه عاد بمسلسل "كلبش".