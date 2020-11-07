منى فاروق تحيي ذكرى عيد ميلاد والدها الراحل بصورته: تعبت من غيرك

علاقات و مجتمع

أحيت الفنانة منى فاروق، ذكرى عيد ميلاد والدها الراحل، بنشرها صورة له عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأرفقت "منى" في تعليقها على صورة والدها الراحل: "بابا انهاردة عيد ميلادك الله يرحمك.. خامس عيد ميلاد ليك في الجنة ربنا يجعلك في أعلى درجات الجنة محتاجلك قوي ومحتاجة أحضنك أوي وأحكيلك على كل اللي بيحصلي".

وتابعت "منى" في ذكرى والدها: "أنا تعبت قوي في الدنيا من غيرك ودائمًا فكراك ودايمًا بدعيلك ونفسي أشوفك إن شاء الله اللقاء قريب لأنك وحشتني وفي مكان أحسن، الله يرحمك ويغفر لك ويحسن خاتمتي.. أسالكم الفاتحة والدعاء لأبويا وكل من رحلوا عنا".

وكانت الفنانة منى فاروق، شاركت متابعيها، بالأمس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها عقب عودتها من دبي.

وظهرت "منى" في الصور بإطلالة "كاجوال" مرتدية بنطلون جينز وبلوفر، ونسقت معهما حذاء رياضي، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، مع وضع بعض اللمسات البسيطة.

وعلقت الفنانة الشابة على الصور، قائلة: "ما تشيلش هم حاجة، رزقك على ربنا مش في إيد حد، اطمنوا ربنا موجود".

وتفاعل متابعوا منى فاروق مع صورها عبر التعليقات: "أنتي قمر وأنا بحبك"، و"إيه ده قمر أوي"، و"ربنا يسعدك.. متشغليش دماغك"، و"جميلة أنتي".

وكانت الفنانة منى فاروق عادت إلى مصر قبل أشهر قليلة، بعدما مرت بأزمة نفسية صعبة، ووجهت وقتها رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "من أبكى الناس قهرًا، أبكاه الله ذلا وقهرا"، مضيفة: "ربنا موجود وقادر على كل شيء.. يارب خير.. ادعولي".

وظهرت منى، وقتها في الصورة بمكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية، وأزياء سوداء، وتفاعل معها متابعوها بتعليقات داعمة لها: "ذل وقهر إيه؟.. طمنينا عليكي"، و"كله هيبقى حلو يا منى.. وهندعيلك"، و"خليكي قوية وانسي أي وجع".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى فاروق، مشاركتها في مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، ومن بطولة ياسر جلال وصبري فواز وراندا البحيري.

وشاركت قبل ذلك في مسلسل "الأب الروحي" ومسلسل "ظل الرئيس" وكانوا جميعم مع الفنان ياسر جلال.