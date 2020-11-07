"قاسي".. وصلة رقص لكارولين عزمي وهنادي مهنا في حفل زفافها

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة كارولين عزمي مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، الذي أقيم أمس في فندق شهير بالقاهرة.

وظهرت في مقطع الفيديو الفنانة كارولين عزمي أثناء رقصها على أغنية "قاسي" للمطرب حكيم، الذي أحيا حفل الزفاف وقدّم عدة أغنيات شهيرة له.

تفاصيل حفل زفاف هنادي مهنا

وكان كشف مصدر مقرب من العروسين عن تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"الوطن"، إن الحفل داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، بنظام الـ"أوبن إير".

وأضاف المصدر، أن الفنان تامر حسني، أحيا حفل الزفاف، خاصة أنه المطرب المفضل للعروس، وسبق أن أحيا حفل خطوبتها، لافتا إلى أن الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على رأسهم: شيماء سيف، وفاء عامر، محمد الشرنوبي، وراندا رياض، مردفا: "عازمين مصر كلها".