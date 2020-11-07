"قطعت شهر العسل".. درة بين حضور حفل زفاف هنادي مهنا بفستان مكشوف

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حرصت الفنانة التونسية، درة، على حضور حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا، ونجل الفنان خالد صالح، أحمد خالد صالح، مساء أمس، رغم مرور أيام قليلة على زواجها.

وتألقت "درة" خلال الحفل، بصحبة زوجها المهندس هاني سعد، بفستان بلون الكاشمير، تميز بكونه دون أكمام مفتوح من أعلى، وله فتحة ساق طويلة.

كما اعتمدت الفنانة على الشعر الليس، المنسدل، والمكياج النيود الهادئ.

ويعد هذا الظهور الأول للفنانة عقب زواجها، وخلال مدة شهر العسل.

حفل زفاف أحمد وهنادي

واحتفل الفنانين أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بحفل زفافهما أمس، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وعملت "الوطن"، أن "هنادي" قدمت أغنية جديدة جرى تأليفها خصيصا لإهدائها للعريس في حفل الزفاف، وسجلتها بصوتها وقدمتها في بداية الحفل، خلال رقصهما "سلو".

وتضمنت كلمات الأغنية الجديدة: "عالم جديد بسافر له.. كل ما بشوف عيونه جت في عيني.. هو الوحيد في الدنيا دي اللي نفسه أعيش له طول سنيني.. أنا من زمان بحلم بقربه.. وصورته مرسومة في خيالي.. أنا لو حكيت مش هقدر أوصف قد إيه شاغلي بالي.. مابتطمنش غير جمبه.. مبجريش إلا بس عليه".

وأطل العريس، ببدلة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، والتي تتكون من سترة بيضاء مزينة بـ"ياقة" سوداء، مع رابطة عنق "بابيون" قاتمة اللون، وقميص أبيض، محتفظا بذقنه وشاربه.

وظهرت العروس بفستان طويل وفضفاض، والذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة وبدون أكمام، مع تسريحة شعر انسيابية مزودة ببعض التموجات