"حافظة كل الشعبي".. وصلة رقص لهنادي مهنا مع بيكا وشاكوش وعمر كمال (فيديو)

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احتفل الفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الراحل خالد صالح، مساء أمس، بحفل زفافه على الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، في حفل كبير ضم نجوم الوسط الفني، بل والشعبي أيضًا.

وعلى الرغم من تواجد نجوم الصف الأول وعلى رأسهم الفنان تامر حسني، أحيا الزفاف أيضًا نجوم المهرجانات الشعبية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مقطاع فيديو تضمنت مشاركة "هنادي" نجوم المهرجانات بوصلات رقص شعبية، وترديدها كلمات الأغاني. وظهرت العروس وهي ترقص رفقة عريسها، مع نجوم المهرجانات، حمو بيكا، حسن شاكوش، وعمر كمال، في مقاطع عدة مختلفة.

حفل زفاف أحمد صالح وهنادي مهنا

واحتفل الفنانان أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بحفل زفافهما أمس، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وعلمت "الوطن"، أن "هنادي" قدمت أغنية جديدة جرى تأليفها خصيصا لإهدائها للعريس في حفل الزفاف، وسجلتها بصوتها وقدمتها في بداية الحفل، خلال رقصهما "سلو".

وتضمنت كلمات الأغنية الجديدة: "عالم جديد بسافر له.. كل ما بشوف عيونه جت في عيني.. هو الوحيد في الدنيا دي اللي نفسه أعيش له طول سنيني.. أنا من زمان بحلم بقربه.. وصورته مرسومة في خيالي.. أنا لو حكيت مش هقدر أوصف قد إيه شاغلي بالي.. مابتطمنش غير جمبه.. مبجريش إلا بس عليه".

وأطل العريس، ببدلة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، والتي تتكون من سترة بيضاء مزينة بـ"ياقة" سوداء، مع رابطة عنق "بابيون" قاتمة اللون، وقميص أبيض، محتفظا بذقنه وشاربه.

وظهرت العروس بفستان طويل وفضفاض، والذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة وبدون أكمام، مع تسريحة شعر انسيابية مزودة ببعض التموجات.