مع تقدمه في الانتخابات.. تعرف على "جيل" زوجة جو بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي

علاقات و مجتمع

ينتظر العالم جميعًا نتيجة الانتخابات الأمريكية، المشتعلة بين دونالد ترامب، وجو بايدن، وخلال الساعات الماضية ارتفع أسم "بايدن" بقوة، خاصة إنه أصبح على بعد خطوات قليلة من البيت الأبيض.

ومع ظهور وتردد اسم بايدن بقوة كبيرة، بدأ الاهتمام بالمرشح الرئاسي الأقرب لحكم أمريكا، وتسليط الضوء على عائلته، من زوجته لأبنته الوحيدة.

ويرصد "هن" عدة معلومات عن زوجة مرشح الرئاسة الأمريكية.

من هي جيل بايدن، زوجة مرشح الرئاسة الأمريكية؟

تُدعى جيل تريسي جاكوبس بايدن.

تبلغ من العمر 69 عاما.

تزوجت جو بايدن عام 1977.

كلل زواجهما بابنة وحيدة وهي "آشلي".

أصبحت زوجة أب لابنيه الصغار "بو" و"هنتر" عقب وفاة زوجته الأولى وابنته الرضيعة.

حصلت على الشهادة الأعلى وأصبحت أستاذة جامعية.

حصلت على درجة الدكتوراه في التعليم، بعد دراستها في كلية المجتمع التقني بولاية ديلاوير.

شغلت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017.

درست الفنون والآداب ثم التربية، وتخصصت في تعليم الأطفال ذوي القدرات الخاصة.

في 2009، انضمت جيل بايدن لأول مرة إلى كلية فيرجينيا الشمالية، بعدما أمضت عدة سنوات في تدريس اللغة الإنجليزية في مدارس عامة مختلفة بولاية ديلاوير الأميركية.

ألقت خطاب المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2020.

دعمت زوجها خلال حملته الانتخابية بطريقة غريبة، حيث ارتدت حذاء جلد أسود طويل حد الركبة، ودون عليه بالإنجليزية عبارة "انتخب"باللون الأبيض، لحث الشعب على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" يبلغ سعر الحذاء نحو 700 دولار

يذكر أن "بايدن" كان متزوجًا من نيليا هانتر، عام 1966، لكنها توفيت هي وابنتها نعومي بايدن ذات العام الواحد في حادثة سيارة عام 1972.