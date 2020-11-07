أصغر طيارة في مصر تحكي عن تجربتها: أنجزت كورس الطيران في 9 شهور

علاقات و مجتمع

حكت نورين وائل "أصغر طيار في مصر" أنها تخرجت من أكاديمية الطيران وتعتبر أصغر من تخرج من الأكاديمية في هذا السن لتكون أصغر طيارة في مصر.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري، إنها كانت تخاف من الطائرات وأن والدها كان يجبرها على الجلوس بجوار الشباك أثناء السفر للسعودية وآداء العمرة للتعود على الطيران وأنها بعدها احبت الطيران وتمنت أن تتعلم الطيران.

وأشارت أنها تخرجت من الأكاديمية بدرجة طيار تجاري ثالث وانها ترغب في العمل كطيار في إحدى الشركات التجارية لافتة أنها تدربت على الطيران في الاكاديمية وقادت طيارة لمدة 10 ساعات كتدريب في الأكاديمية، وأثنت على دور مدربها الكابتن طيار صبري عبدالمنعم والذي دربها على الطيران وجعلها تعتمد على نفسها.

وأكدت نورين وائل أن أصعب لحظات تواجها في عملها هي لحظات الهبوط خاصة أول احتكاك بين عجل الطائرات وممر المطار.

وأشارت أن أصدقائها يشجعوها لافتة أنها أنهت الدراسة في 9 شهور رغم انها 12 شهر وأنها كثفت دراستها الحرة من أجل استكمال الكورس وتخرجت من الأكاديمية قبل زملائها من الرجال.

وأوضحت أنها حتى الأن لم تلتحق بالعمل في أي شركة طيران وأنها تنتظر إعلانات شركات الطيران وحاجتها لطيارين مؤكدة ان جائحة كورونا تسببت في تأخير التحاقها بشركة طيران للعمل على طائراتها.