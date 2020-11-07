أمير كرارة: بخاف من مراتي وعندي خوف مرضي على ولادي ورحت لدكتور نفساني

علاقات و مجتمع

أكد الفنان أمير كرار،ة أن والده تزوج على والدته، لافتًا أنه لم يقبل ذلك وقتها، ولكن الآن علاقته طيبة بأخواته من الأب وبزوجة والده، ويتواصل معها باستمرار.

وقال "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه لا يحب القراءة ولكنه يحب الاستماع للقصص والحواديت: "مشكلتي أني مبحبش القراية فعلا لكن بحب الحكاوي".

وأوضح أنه أثناء طفولته كان "بيحب على نفسه" موضحا "كنت بحب كل شوية" مشيرًا أنه بعدما كبر لم يحب إلا زوجته، معترفًا أنه يخاف منها: "ساعات بخاف منها لكن مش خوف اللي هو بترعب" لافتًا أنه يخاف على أبنائه بشكل مرضي.

واعترف أمير كرارة أنه تحدث مع طبيب نفسي عن مشكلة لديه قائلًا: "قولت له والله يا دكتور أنا مشكلتي أني حاسس بقالي 3 سنين إني هاموت ورد عليا وقالي ومت؟ قولت له لأ قالي مش هتموت والراجل أقنعني في ثانية أني مش عارف أعيش مبسوط ولا عارف أموت وأريح نفسي"، لافتًا أنه سافر لطبيب كبير في الخارج من أكبر الأطباء وتحدث معه عن مشاكله خاصة أنه كان يشعر بالدوار بشكل مفاجئ وأجرى كل التحاليل والإشاعات اللازمة وأعطاه الطبيب شهادة أنه سليم ومعافى.

وحكى أمير كرارة عن موقف محرج لم ينساه طوال حياته حيث قام مخرج بطرده من موقع التصوير أثناء مشاركته في بداية مسيرته الفنية في دور مع الفنان عادل إمام، مشيرًا أنه كان متوترا بسبب وقوفه أمام الزعيم مما جعل المخرج يطرده من موقع التمثيل ويقول له إنه لا يصلح للتمثيل أبدًا، مشددًا أنه لا يحب أن يتعرض أحد لهذا الموقف الصعب.

وأوضح "كرارة" أنه لا يحب مسلسله "الطبال" ويتمنى أن يمسحه بـ"أستيكة" من تاريخه الفني، لافتًا أنه شعر بفشل غير طبيعي وشعر باليأس وكان سيعتزل التمثيل وقتها لافتًا أنه رجع بمسلسل "كلبش".