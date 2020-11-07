ليلى علوي تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش: من مجموعة شباب

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة ليلى علوي، عن بعض المواقف المحرجة التي تعرضت لها في حياتها، ومنها أنها في إحدى المرات ارتدت فستانا ممزقا.

وقالت "علوي"، في لقاء مع برنامج "لايف من الدوبلكس"، المذاع على قناة "ON" وتقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، الجمعة، في فقرة الفضائح، إنها في إحدى المرات تشاجرت مع مجموعة من الشباب في الشارع لأنهم تحرشوا بها هي وشقيقتها، كما أنها في إحدى المرات ارتدت فستانا محترقا، ومرة أخرى ارتدت فستانا مقطوعا، معقبة: "بتحصل في أحسن العائلات يا جماعة صح ولا لا".

ومن جانبه، قال خالد، نجل الفنانة ليلى علوي، "ماما اللي يشوفها في التلفزيون ميشوفهاش في البيت"، لترد بسخرية: "أنا ببقى غضنفر في البيت".

هذا، واستضافت الدمية الشهيرة "فاهيتا"، الفنانة ليلى علوي، خلال حلقة الجمعة، في برنامج "لايف من الدوبلكس"، المذاع على قناة "ON" الفضائية.

ونشرت "علوي" بعض الصور من البرنامج، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "استنونى بكرة مع أبلة فاهيتا واللذيذة كارو فى حلقة كلها مفاجئات على ontv الساعة 11 مساء".

وعاد برنامج "أبلة فاهيتا" في الموسم الجديد على قناة "ON"، بعد أن حقق نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربى، كما ظهرت "فاهيتا" فى مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت شركة "سينرجي"، المنتجة للبرنامج البرومو الخاص بالحلقة، حيث تظهر الدمية "فاهيتا" هي تتحدث مع ابنتها الدمية "شهاوند"، وتقول لها: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه