شكاوى الأمهات من صعوبة استخدام "التابلت": بقى مكانه الدولاب

ماما

مع بداية العام الدراسي الجديد، واجه أولياء الأمور، بعض الأزمات التي تتعلق بمصروفات العام الدراسي، وامتناع بعض المدارس عن رد نسبة الـ25% من مصروفات الباص المدرسي، ومصاعب استخدام الطلاب لـ بنك المعرفة والمنصات المختلفة.

مطالب بتدريب الطلبة على استخدام المنصات المختلفة

وقالت داليا الحزاوي، ولي أمر طالب بالمرحلة الثانوية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنها تواجه أزمة في صعوبة استخدام نجلها لبعض المنصات التي خصصتها الوزارة، بالإضافة إلى التابلت وبنك المعرفة.

وأضافت "حزاوي" في حديثها لـ"هُن": "يعتبر التابلت من الأدوات التي يحتاج الطالب التمرين عليها، ومع النظام الجديد وتغيير طبيعة الأسئلة عن السابق يحتاج الطالب إلى الاطلاع على نوعية هذه الأسئلة، ولا سبيل لديه غير بنك المعرفة.

وناشدت بضرورة تدريب الطلاب على استخدام بنك المعرفة والمنصات المختلفة، لأن هناك بعض الطلاب لا يستطيعوا التعامل مع التابلت: "نرجو المساعدة من الوزارة عن طريق حصص في البرامج التعليمية لكيفية التعامل، أو بث فيديوهات من خلال صفحة الوزارة".

وتقول نجلاء خالد، ولي أمر، إن أبناءها لم يتدربوا على استخدام التابلت: "مفيش أي استخدام للتابلت من وقت استلامه، وذلك بسبب عدم قدرة ابني على استخدامه، وهو محتاج تدريب عليه، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من بنك المعرفة، لصعوبة التعامل معه، والوصول إلى البيانات المطلوبة".