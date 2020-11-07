مؤلفة "إلا أنا": الفكرة سببها سيدة.. ولم أكن لأوافق في طرحها 30 حلقة

علاقات و مجتمع

قالت المؤلفة نجلاء الحديني، مؤلفة مسلسل (حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا")، إن فكرة المسلسل جائت لها بعدما قابلت أحدى السيدات التي كن يشتكين من مرض ابنتها الشابه بمرض "البهاق" حتى قامت بارتداء النقاب للاختفاء خلفه لتجنب التنمر والتعليقات الغير جيده من البعض.

وأضافت "الحديني"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن السيدة اخبرتها بانها وبعد ارتداء ابنتها للنقاب تقدم لخطبتها أحد الشباب كونها محترمه وترتدي النقاب، بينما لم يكن يعلم بالمرض التي تعانيه وبسببه ارتدت النقاب: "أغلبنا بقي بيفكر في الشكل أكثر من الجوهر، والشكل بات الأكثر تركيزا من قبل الكثيرون"، موضحه أن فكرة العمل في البداية كان بالنسبة لها فيلم وليس مسلسل، وكانت لترفض فردة على 30 حلقة: "مكنتش هوافق أعمله 30 حلقة، وكنت عايزاه يطلع بدون تطويل في الأحداث لإيصال أقوى للفكرة".

وأكدت أن والده المريضه في العمل الفني كانت ترفض مبدأ المواجهة طوال الوقت، حتى أنها كانت ترفض تصديق وفاه زوجها وتركه لها لاستكمال مهمتها الصعبة في تربية ابنتها واستكمال مصاعب الحياة وحدها.